Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Se trata de Daniela Verónica Saldívar. El juicio contra ella comienza en las próximas semanas y, por lo solicitado por fiscalía en la acusación, podría recibir una pena efectiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una nueva denuncia vuelve a poner bajo la lupa a la obstetra sanjuanina Daniela Verónica Saldívar, quien será juzgada en las próximas semanas por presunta negligencia médica que habría provocado la muerte de un bebé recién nacido. El caso que ya la llevó al banquillo de acusados se replica ahora en un relato casi calcado: una mamá que confió en ella, un parto que se extendió más de lo esperado y un final trágico.

Fuentes allegadas dijeron a este diario que la nueva denunciante relató que su embarazo se desarrolló con normalidad durante los primeros meses. Sin obra social, asistía a controles particulares hasta que, sobre las 8 meses de gestación, decidió cambiar de médico y ponerse en manos de Saldívar, atraída por su discurso sobre el “parto respetado”. “Me la recomendaron porque se alineaba con lo que yo quería. Iba todo bien, el embarazo era hermoso, sin complicaciones”, habría expresado la denunciante.

Sin embargo, todo cambió el 9 de diciembre de 2024, cuando comenzó el trabajo de parto en su casa. Llamó a su acompañante de parto, a su familia y a la propia doctora Saldívar. Según reconstruyó, la obstetra primero le indicó que se dirigiera al Hospital Rawson, pero a mitad de camino cambió la orden y le pidió que fuera al Sanatorio Argentino, donde finalmente fue internada.

La mujer aseguró que pasaron más de cinco horas hasta que fue trasladada al quirófano. Durante ese tiempo, los dolores se intensificaron y comenzó a pedir una cesárea. Esta mujer le habría suplicado que le hiciera una cesárea porque no aguantaba más y sentía que el bebé se movía mucho.

image

Cuando finalmente nació el bebé, el cuadro fue desesperante. Según la denuncia, el bebé habría salido con un color oscuro. Seguidamente, dice que lo vio un segundo y que el neonatólogo se lo llevó.

El recién nacido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permaneció 11 días internado en neonatología con un diagnóstico de asfixia perinatal severa. No logró evolucionar y fue desconectado el 20 de diciembre, tras confirmarse que no había actividad cerebral.

La denunciante aseguró que en todo momento Saldívar estuvo presente, pero no tomó decisiones oportunas para preservar la vida del bebé. La nueva madre explicó que no había realizado la presentación antes por su estado emocional.

El relato coincide en varios puntos con la causa que ya tiene a la obstetra al borde del juicio oral. En este caso, la profesional fue acusada por homicidio culposo luego de un parto en el que otro bebé también murió en circunstancias similares. Los miembros de la UFI Delitos Especiales sostiene que Saldívar actuó con negligencia y desoyó signos de sufrimiento fetal, lo que derivó en el fallecimiento del recién nacido.

La Justicia deberá ahora evaluar esta nueva denuncia. Cabe destacar que el juicio está por comenzar y si este nuevo hecho se confirma y Saldivar tuvo responsabilidad deberá afrontar otro proceso.

