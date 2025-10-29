miércoles 29 de octubre 2025

Ratero, pero limpio

Un jachallero pasará 6 meses preso por robar un inodoro

El ahora condenado es un hombre que fue apresado el lunes último en el centro de Jáchal mientras huía en bicicleta con el inodoro. Ya tenía una condena anterior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es el ladrón detenido y ahora condenado.

Este es el ladrón detenido y ahora condenado.

Un ladrón reincidente deberá purgar una pena de 6 meses en el penal de Chimbas por robar un inodoro. El insólito hecho sucedió el martes último cuando apresaron al sujeto mientras huía en bicicleta con el sanitario. El castigo fue de cumplimiento efectivo porque tenía una condena anterior.

La condena contra Alberto Gastón Poblete Guerra, de 35 años, fue dictada este miércoles por un juez de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Jáchal. El fiscal Gastón Salvio y el defensor arribaron a un acuerdo de juicio abreviado en el cual fijaron la pena de 6 meses de cárcel por el delito de robo. Fijaron que fuera efectivo en razón a que cargaba con otra condena de 75 días, también efectiva, por el delito de hurto.

image
El secuestro realizado por los polic&iacute;as de la UFI Norte.

El secuestro realizado por los policías de la UFI Norte.

El robo ocurrió el lunes 27 de octubre, cerca de las 11.35, cuando los policías de la UFI del Norte realizaban tareas investigativas por calle San Martín antes de Obispo Zapata, en pleno centro jachallero. En ese momento observaron a un hombre que circulaba en contramano en una bicicleta y llevando consigo un inodoro blanco.

image

La escena despertó la sospecha de los uniformados, quienes lo interceptaron en calle Santiago Funes antes de Florida. El sujeto fue identificado como Poblete Guerra, quien al ser interrogado se ofuscó e insultó al personal policial, motivo por el cual fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 21ª.

image

Mientras el detenido era llevado a la dependencia, el operador del CISEM informó que una familia residente en calle Obispo Zapata y San Juan, de apellido Domingo, acababa de denunciar que un sujeto había sustraído un inodoro de su vivienda y escapado en bicicleta. Los efectivos verificaron que el artefacto recuperado era el mismo que los damnificados señalaban como robado y dieron intervención a Flagrancia.

