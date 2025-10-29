Entraron a robar a una casa y se encontraron con los dueños adentro: fueron detenidos

Dos hombres fueron detenidos por personal policial en el barrio Los Andes, en el departamento de Chimbas, luego de ser sorprendidos tras ingresar a una vivienda de la zona.

Los aprehendidos fueron identificados como Facundo Sebastián Llañez , de 23 años, y Alexis Agustín Llañez , de 24. Según informaron fuentes policiales, ambos habrían ingresado a un domicilio en el interior del barrio, pero al ser descubiertos por los ocupantes, emprendieron la fuga.

De inmediato, el operador en turno comisionó a un móvil policial que se dirigió al lugar, logrando interceptar y detener a los sospechosos a pocos metros de la vivienda señalada.

El caso quedó a cargo de la UFI Flagrancia, bajo la intervención del Ayudante Fiscal Agustín Caballero, quien inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y permanecen a la espera de las medidas que se dispongan en el marco de la causa.