miércoles 29 de octubre 2025

En Chimbas

Entraron a robar a una casa y se encontraron con los dueños adentro: fueron detenidos

Los sospechosos fueron sorprendidos dentro del domicilio del barrio Los Andes y capturados a pocos metros cuando intentaban escapar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos hombres fueron detenidos por personal policial en el barrio Los Andes, en el departamento de Chimbas, luego de ser sorprendidos tras ingresar a una vivienda de la zona.

Los aprehendidos fueron identificados como Facundo Sebastián Llañez, de 23 años, y Alexis Agustín Llañez, de 24. Según informaron fuentes policiales, ambos habrían ingresado a un domicilio en el interior del barrio, pero al ser descubiertos por los ocupantes, emprendieron la fuga.

De inmediato, el operador en turno comisionó a un móvil policial que se dirigió al lugar, logrando interceptar y detener a los sospechosos a pocos metros de la vivienda señalada.

El caso quedó a cargo de la UFI Flagrancia, bajo la intervención del Ayudante Fiscal Agustín Caballero, quien inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y permanecen a la espera de las medidas que se dispongan en el marco de la causa.

Temas
