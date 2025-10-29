San Martín se alista para un nuevo Pre Cosquín: días, horarios y todos los detalles del competitivo

Este fin de semana no solo es el inicio del penúltimo mes del año, sino que además es la fecha elegida para el selectivo Pre Cosquín, sede San Martín . La segunda sede oficial que sumó la provincia desde el año pasado estará buscando a los mejores artistas folclóricos en música y danza para conformar la delegación que llegará a Córdoba en enero 2026.

La cita es para este 1 y 2 de noviembre, en el Complejo Ceferino Namuncurá, con entrada libre y gratuita. De esta manera, San Martín vuelve a ser parte del camino hacia el escenario mayor del folklore argentino, ofreciendo un espacio de encuentro para artistas, músicos y bailarines que buscan mostrar su talento y proyectarse a nivel nacional.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de San Martín y el trabajo conjunto del Grupo Jóvenes Investigadores en Folklore, Desobediencia Folk y el Instituto de Danzas “Sol de mi Tierra”, instituciones que hacen posible la organización de este evento cultural.

En esta oportunidad, el evento contará con la conducción de Lito Soria, locutor tradicional y entrañable voz del folclore sanjuanino; quien estará acompañado por Marcela Rouge, reconocida artista drag. La intención es combinar en el escenario voces que abrazan la identidad y la diversidad.

Por su parte, el jurado en danza estará integrado por la Lic. Daniela Ortiz (Buenos Aires), Daiana Ruarte (San Juan) y Martín Izcua (San Luis). En el caso del jurado de música, el mismo estará conformado por Susana Castro (San Juan), Aarón Torres (Salta) y Lucas Maureira (San Juan).

Está previsto que el certamen comience a las 18 horas y serán varios los rubros que pasarán por el escenario, como solista instrumental, pareja de baile estilizado, conjunto de baile folclórico, entre otros.

Los seleccionados participarán del Pre Cosquín que se realizará en Córdoba del 3 al 16 de enero.