La Agrupación Gaucha Rastreador Calívar 'copó la parada' en la Cabalgata Infantil de Rivadavia

El gauchaje sanjuanino disfruta de muy buena salud y con el correr del tiempo ha ido sumando más integrantes. Una de las últimas instituciones en sumarse a esta gran familia ha sido la Agrupación Gaucha Rastreador Calívar, la cual destacó por la numerosa participación en la pasada Cabalgata Infantil de Rivadavia.

Gastón Poblete, orgulloso presidente de esta selecta paisanada establecida en inmediaciones de Rastreador Calívar y Sargenta Cabral (Ex Coll), precisó: “Somos varias familias, que a su vez cada una está integrada por 2 o tres chicos, y eso hace que en total lleguemos a ser como unos 50 los miembros desde que nacimos el pasado 7 de mayo. Nosotros venimos de otras agrupaciones y entre todos, que a su vez somos vecinos, decidimos armar nuestra agrupación”.

Imagen de WhatsApp 2025-10-19 a las 10.17.24_d68dfe10

Además del entusiasmo y los llamativos caballos que montaban, la Agrupación Rastreador Calívar resaltó por los trajes que presentaba cada uno de sus integrantes. “Las madres que tenemos dentro de la agrupación son muy trabajadoras y nos siguen en todo lo que queremos. Nos dan clase de cómo hay que organizarse para conseguir recursos para los gastos que van surgiendo, como por ejemplo el tema de los trajes”.

“Ellas hacen rifas, pasteles, sopaipillas y hasta pollos asados para hacer los trajecitos que ahora tienen los chicos. Todo ha surgido muy iniciativa de ellas, son mujeres muy trabajadoras. Nos encanta saber que ellas tienen el mismo entusiasmo que los más chicos y que nosotros. Esto va a seguir para adelante y tenemos que seguir cultivando nuestras tradiciones”, comentó Poblete.

Imagen de WhatsApp 2025-10-19 a las 10.17.24_42bf4347

El vínculo entre varios de sus miembros viene desde hace décadas: “Todos los que tenemos algún cargo, como ser el presidente, el secretario y el tesorero, nos conocemos desde que somos chicos y siempre hemos estado metidos en esto de las tradiciones, el gauchaje. Nos llaman mucho la atención los caballos y cada uno tiene los suyos. Los niños continúan con todo lo que le hemos enseñado y eso nos llena de orgullo. Esto va a seguir siempre para adelante y tenemos futuro asegurado gracias a los chicos”.

Imagen de WhatsApp 2025-10-19 a las 10.17.24_d44dfa2f

Claro que también hay un sueño en común que poco a poco empieza a sonar con más fuerza, como es el llegar a tener su propio predio. “Hay lugares cerca de donde vivíamos la mayoría y nuestra intención es poder hablar con el municipio para ver si nos pueden hacer alguna cesión. El sueño está y también hemos empezado a trabajar, con presentación de notas, para intentar cumplirlo. Sabemos que todo cuesta y sé que lo vamos a terminar consiguiendo”, remató el presidente de la Agrupación Gaucha Rastreador Calívar.