San Martín anunció la nueva edición del Concurso del Asador y se repartirán $900.000 en premios

En la mañana de hoy la Municipalidad de San Martin confirmó la 8° edición del Concurso del Asador, un evento que despierta el interés de fanáticos y apasionados por el arte culinario en la parrilla. Con $900.000 en premios, se brindaron todos los detalles en torno a una nueva edición.

Para agendar y disfrutar San Martín se alista para un nuevo Pre Cosquín: días, horarios y todos los detalles del competitivo

La competencia por el título al mejor asador sanjuanino en un marco de camaradería, tradición y sabor será el 29 de noviembre desde las 17 horas en el Predio Ceferino Namuncurá. Los aspirantes al título deberán inscribirse previamente y como los cupos son limitados, se habilita la inscripción con tiempo.

image

Podrán participar mayores de 18 años, en modalidad individual o en pareja. Un detalle no menor es que los inscriptos deberán confirmar su participación 10 días antes del evento, luego de ser contactados por la organización. En caso de no poder darle continuidad a la participación, el lugar será ocupado por algún suplemente que estará previamente contemplado.

El concurso contará con tres categorías y cada una de ellas tiene un numero límite de participantes:

Categoría “A las brasas en parrilla” – 25 participantes

Categoría “A la llama” – 25 participantes

Categoría “Profesionales” – 20 participantes

Los cortes de carne serán asado de carnicero, costillar, punta de espalda, tapa de asado o vacío. La carne correrá por cuenta de la Municipalidad de San Martín, mientras que cada participante debe hacerse cargo de sus condimentos, leña, utensilios, parrilla o estaca/cruz, según la categoría inscripta.

Durante el día del concurso, el Complejo Ceferino Namuncurá no solo será la cuna del asado sanjuanino, sino que además se llevarán a cabo amplias propuestas artísticas sobre el escenario, ofreciendo un momento de distención y dándole color a la verdadera fiesta del asado. Además, estarán habilitados los ranchos de comidas típicas, donde los visitantes podrán disfrutar de sabores tradicionales, y un paseo de artesanos con productos locales, ideal para recorrer en familia.

image

Los concursantes serán evaluados por un jurado compuesto de seis personas, quienes elegirán no solo las mejores carnes asadas, sino también presentación y detalles que hagan la diferencia. Se entregarán premios económicos para los tres primeros lugares de cada categoría, siendo los mismos de $120.000 para el primer lugar; $100.000 para el segundo lugar y $80.000 para el tercer lugar.

Al finalizar la competencia, la carne asada será entregada a instituciones intermedias del departamento, que ofrecerán los platos al público presente con guarnición de ensaladas.

Para mayor información sobre inscripciones y demás detalles del evento, se pueden consultar las redes sociales de la Municipalidad de San Martín.