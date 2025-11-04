martes 4 de noviembre 2025

Tras la restauración

Sin remedio: las paredes de la Escuela Normal Sarmiento ya muestran una pintada

Hace sólo una semana, los trabajadores retiraron la tela verde que protegía los muros tras ser pintados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Apareció una leyenda pintada en los muros recién restaurados de la Escuela Normal Sarmiento.

Las pintadas en las paredes de espacios públicos del microcentro sanjuanino parecen no tener remedio. Hace sólo una semana, las autoridades quitaron las telas verdes que cubrían los muros recién restaurados de la Escuela Normal Sarmiento y uno de sus rincones ya muestra una inscripción.

“CTA” dice la leyenda pintada con una especie de pintura de color entre violáceo y lila, en el muro que da a Avenida Libertador, hacia la esquina de calle Salta.

image

Cabe recordar que, la limpieza de la pared del edificio que es Monumento Histórico Nacional y que estaba completamente cubierto de inscripciones, la mayoría de ellas realizadas con aerosol de distintos colores, comenzó en los últimos días de septiembre.

La tarea fue compleja, demandó la contratación de una empresa por parte del Gobierno provincia que realizó la restauración de muros en diversas etapas.

image

Primero se realizó el relevamiento de capas de pintura y evaluación del estado del soporte; luego se llevó a cabo la limpieza general de superficies, remoción de grafitis y tratamiento de la piedra del zócalo; más tarde se realizó la reparación de sectores dañados con mortero de alto rendimiento; y finalmente se desarrolló la aplicación de pintura mineral al agua, compatible con materiales antiguos y definida según estudios previos de color.

La obra fue tan compleja que demandó más de 20 días en una sola pared. Y, mientras el Ministerio de Infraestructura, terminaba de pintar las paredes del resto de la institución, los muros históricos se mantuvieron cubiertos para su protección.

La semana pasada, las telas fueron retiradas y después del fin de semana ya se veía la inscripción.

