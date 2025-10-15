miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Viral

En videos, la IA volvió a recrear el San Juan de los '80

Con Inteligencia Artificial, el historiador Rubén Darío Guzmán revivió escenas de la provincia hace más de cuatro décadas. Los videos muestran lugares icónicos como el Hotel Nogaró, la estación San Martín y el trencito del Parque de Mayo, despertando una ola de nostalgia entre los sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El San Juan de los años ‘80 volvió a cobrar vida gracias a la inteligencia artificial. El historiador Rubén Darío Guzmán, conocido en TikTok como @rubenguzman2702, compartió en su cuenta dos videos que recrean, con un realismo sorprendente, distintos rincones de la provincia en aquellos años.

Lee además
en videos, asi es el intenso trabajo para limpiar los grafitis de las paredes rocosas en la quebrada de zonda
Paso a paso

En videos, así es el intenso trabajo para limpiar los grafitis de las paredes rocosas en la Quebrada de Zonda
asesinaron a un nino de 8 anos, tras un tiroteo en el valle grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Entre las imágenes aparecen el histórico Hotel Nogaró, ubicado sobre Avenida Ignacio de la Roza casi General Acha, en pleno microcentro; la estación San Martín, con el tren de pasajeros aún en funcionamiento; y el entrañable trencito del Parque de Mayo, símbolo de la infancia de varias generaciones.

Cada uno de los videos superó los 7 mil “me gusta” y generaron una avalancha de comentarios llenos de emoción y recuerdos. “Es increíble lo que ha crecido la provincia, y sigue… a disfrutar San Juan”, escribió un usuario. Otro comentó simplemente: “Qué hermosos recuerdos”.

La publicación de Guzmán se suma a una tendencia en redes donde la inteligencia artificial se convierte en una máquina del tiempo: una forma de volver a mirar el San Juan que fue, y que todavía late en la memoria de quienes lo vivieron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1978550850244026378&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

¡Qué trompadas! Los videos de los choques en El Zonda y cómo quedaron los autos

Ofrecen $1.000.000 de recompensa por perrita salchicha perdida en Santa Lucía

Retomaron la entrega de netbooks en San Juan, con una importante convocatoria

Tras el polémico video que simula el secuestro de una mujer, el boliche sanjuanino rompió el silencio

Tras la llegada de la primavera, cuáles son las pestes que más afectan la salud de los sanjuaninos

La Expo Mamá es un éxito: 300 emprendedores, dos días para buscar el regalo ideal y precios amigables al bolsillo

Alerta amarilla por viento Sur para San Juan: para cuándo y a qué zona afectaría

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Madrugada fatal

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

Te Puede Interesar

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas
Paren en Off

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Escuchá el capítulo XXII de Historias del Crimen en Spotify: El Pajarito va a ser mío y de nadie más
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XXII de Historias del Crimen en Spotify: "El Pajarito va a ser mío y de nadie más"

Aseguran que los sanjuaninos dejaron de tarjetear en las ferreterías: por qué motivo
Panorama complejo

Aseguran que los sanjuaninos dejaron de tarjetear en las ferreterías: por qué motivo

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?
Política deportiva

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?

Los caminos que tendrá que pasar la terna para Fiscal General en Diputados: cuándo se tratará
Definición

Los caminos que tendrá que pasar la terna para Fiscal General en Diputados: cuándo se tratará