En videos, la IA volvió a recrear el San Juan de los '80

El San Juan de los años ‘80 volvió a cobrar vida gracias a la inteligencia artificial. El historiador Rubén Darío Guzmán, conocido en TikTok como @rubenguzman2702, compartió en su cuenta dos videos que recrean, con un realismo sorprendente, distintos rincones de la provincia en aquellos años.

Entre las imágenes aparecen el histórico Hotel Nogaró, ubicado sobre Avenida Ignacio de la Roza casi General Acha, en pleno microcentro; la estación San Martín, con el tren de pasajeros aún en funcionamiento; y el entrañable trencito del Parque de Mayo, símbolo de la infancia de varias generaciones.

Cada uno de los videos superó los 7 mil “me gusta” y generaron una avalancha de comentarios llenos de emoción y recuerdos. “Es increíble lo que ha crecido la provincia, y sigue… a disfrutar San Juan”, escribió un usuario. Otro comentó simplemente: “Qué hermosos recuerdos”.

La publicación de Guzmán se suma a una tendencia en redes donde la inteligencia artificial se convierte en una máquina del tiempo: una forma de volver a mirar el San Juan que fue, y que todavía late en la memoria de quienes lo vivieron.