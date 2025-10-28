martes 28 de octubre 2025

Ratero

Un reconocido delincuente de Jáchal volvió a caer por robarse un inodoro

La policía de la UFI Norte lo atrapó infraganti en la vía pública. Ahora, el acusado -con antecedentes- deberá ser juzgado en Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Los efectivos lo encontraron por calle San Martín cuando transitaba a bordo de una bicicleta con canasto y parrilla. Le preguntaron sobre el inodoro que transportaba, no pudo dar explicaciones y se lo arrestó.

WhatsApp Image 2025-10-27 at 14.26.06

Minutos después, un llamado al 911 alertó que en calles Obispo Zapata y San Juan se sustrajo un inodoro de una vivienda. Finalmente, los efectivos lo aprehendieron y lo dejaron a disposición de la Justicia, ya que será juzgado por Flagrancia.

La causa recayó en la Unidad Fiscal N°2 a cargo de Gastón Salvio. El detenido quedó alojado en comisaría 21ra hasta que se realice la audiencia.

