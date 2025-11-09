domingo 9 de noviembre 2025

Video

¡Y podrían haber sido más! Reviví los goles de Zeballos y Merentiel para el triunfo de Boca ante River

Boca se quedó con el Superclásico y celebró a lo grande en casa. El equipo de Claudio Úbeda se impuso 2-0 ante River por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con una actuación sólida y efectiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boca se quedó con el Superclásico y celebró a lo grande en casa. El equipo de Claudio Úbeda se impuso 2-0 ante River por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con una actuación sólida y efectiva.

Como suele suceder en los clásicos, el encuentro tuvo mucha fricción, amonestados y una lesión que complicó al visitante: Maxi Meza debió salir reemplazado por el paraguayo Matías Galarza Fonda. En ese contexto parejo, Boca supo aprovechar los momentos clave para marcar la diferencia.

El gol de Zeballos para el 1-0

Cuando el primer tiempo se moría y el partido parecía encaminarse al descanso sin emociones, apareció el “Changuito” Zeballos. Tras un pelotazo largo, Milton Giménez ganó de cabeza y la pelota le cayó al delantero santiagueño, que definió, encontró la respuesta de Armani y, en el rebote, empujó la pelota al fondo del arco. Explosión total en la Bombonera.

Mirá el gol de Zeballos ante River:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1987623055477096714?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1987623055477096714%7Ctwgr%5Eee1816dfed41934f97c30cfce7eeda6a00833983%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fviapais.com.ar%2Fdeportes%2Fvideo-los-goles-de-zeballos-y-merentiel-para-el-triunfo-de-boca-ante-river-en-la-bombonera%2F&partner=&hide_thread=false

El tanto de Merentiel que liquidó el clásico

Apenas arrancado el complemento, Boca volvió a golpear. Zeballos, otra vez protagonista, desbordó por izquierda, tiró un centro atrás y Miguel Merentiel apareció por el medio para empujarla al 2-0 definitivo.

Mirá el gol de Merentiel ante River:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1987623055477096714?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1987623055477096714%7Ctwgr%5Eee1816dfed41934f97c30cfce7eeda6a00833983%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fviapais.com.ar%2Fdeportes%2Fvideo-los-goles-de-zeballos-y-merentiel-para-el-triunfo-de-boca-ante-river-en-la-bombonera%2F&partner=&hide_thread=false
