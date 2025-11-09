domingo 9 de noviembre 2025

MLS

Tremendo show de Messi en la goleada de Inter Miami: doblete y asistencia número 400

El equipo de Mascherano se impuso 4-0 frente a Nashville con una brillante noche del campeón del mundo que firmó por dos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lionel Messi volvió a ser clave para Inter Miami al convertir dos goles en la victoria frente a Nashville por 4-0, en el tercer y definitivo encuentro de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la MLS. Además, la Pulga llegó a las 400 asistencias en su carrera.

A los 10 minutos del primer tiempo, Messi aprovechó una mala entrega hacia atrás y abrió el marcador con una de sus habituales corridas, aunque la definición no fue la que esperaba el arquero.

Messi encaró desde tres cuartos, fue de izquierda al medio y cuando parecía que iba a abrir la zurda para ponerla junto al palo derecho, como definió ciento de veces, eligió al otro sector y dejó parado a Joe Willis.

A los 39 minutos del mismo período, el astro argentino empezó a sentenciar la historia en Miami al convertir su doblete, en esta oportunidad luego de una combinación con Mateo Silvetti, el elegido por Javier Mascherano para reemplazar al suspendido Luis Suárez.

El delantero de la Selección Argentina Sub 20 se escapó solo por la izquierda, tocó al medio y la Pulga solamente tuvo que empujarla con el arco vacío. Luego, los surgidos en Newell's se fundieron en un abrazo.

Con este doblete, Messi llegó a la impactante cifra de 42 goles en 46 partidos disputados en el año con Inter Miami y quedó a solamente seis tantos de los 900 en su carrera. Y quedaba más...

A la noche del argentino todavía le quedaba otra de sus costumbres, una asistencia, en este caso para que otro argentino también llegara al doblete: Tadeo Allende. Y no fue una más, debido a que llegó a los 400.

El ex Godoy Cruz ya había marcado el tercero tras una asistencia de Jordi Alba, quien antes había combinado con Messi, y de inmediato llevó a cuatro la diferencia con una gran definición por sobre el arquero Willis.

