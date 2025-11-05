Lionel Messi en el America Business Forum: El próximo Mundial "va a ser extraordinario"

El astro argentino Lionel Messi recordó esta noche lo que significó para él y su familia haber ganado el Mundial de Qatar 2022 y aseguró que esa obtención fue como una manera especial para “cerrar” su carrera futbolística.

Además, el “10” hizo un repaso de lo que fue su carrera desde sus inicios, en los cuales sufrió “situaciones duras” y recordó sus pasos por el Paris Saint-Germain francés y su llegada al Inter Miami estadounidense, destacando la importancia de “elegir donde uno quiere estar y poder hacerlo”.

El delantero de la Selección argentina fue entrevistado como parte del América Business Forum, un foro de negocios que busca generar “diálogo, inspiración y acción” para el futuro y del que también participará el presidente Javier Milei.

Ante un recinto repleto, y que lo aplaudió y ovacionó luego de casi todas sus respuestas, Messi fue parte del América Business Forum, en una nueva demostración de su ingreso al mundo empresarial.

El astro argentino comentó lo que significó para él haber sido campeón del Mundo, afirmando en primer lugar que fue “especial” para luego compararlo “salvando las distancias, con la sensación de cuando nacieron mis hijos”. Además, el capitán de la Selección demostró la felicidad que le generó “como lo festejó el país”, por la “necesidad” que había de volver a ser campeones mundiales.

Messi afirmó también que fue “lo máximo” de su carrera, y que representó una gran manera de cerrar su carrera profesional, ya que “había tenido la suerte de ganar todo antes, a nivel clubes e individual”.

Sobre los primeros años de su carrera, luego de agradecer el cariño y el recibimiento del público, el argentino comentó que tuvo que pasar por “situaciones duras” y recordó que fue “un cambio muy grande para todos”, en especial para su familia, ya que siempre fueron “muy apegados” a sus raíces, aunque nunca dudó ni dio un pasó atrás, ya que “tenía clarísimo lo que quería e iba en búsqueda de un sueño”.

Acerca de su llegada al Inter Miami, en 2023, el “10” la caracterizó como “una decisión en familia” y valoró el significado de poder estar donde él quiere para el último tramo de su carrera. “Vivir en esta ciudad es increíble y el cariño de toda la gente es impresionante”, detalló el atacante que renovó su contrato hasta finales de 2028.

Por último, Messi afirmó que siempre fue rodeado por su familia “en los peores momentos”, que la próxima a estrenarse Messi Cup será “una oportunidad para que se enfrenten chicos de los mejores clubes del mundo”, aseguró que todavía no piensa en su legado y que el próximo Mundial “va a ser extraordinario”.

Terminada la entrevista, se acercaron al escenario el dueño del Inter Miami, Jorge Más, e Ignacio González, creador del foro en el que se dio la conversación, para entregarle al ídolo argentino una llave dorada, en conmemoración por “todo lo que hizo por la ciudad de Miami, el país y el fútbol estadounidense”.