Darío Barassi, inmensamente feliz con su encuentro con Lionel Messi: "Creo que me hice un poco de pis"

Darío Barassi vivió un gran momento durante su viaje familiar a Miami: se cruzó con Lionel Messi, sin lugar a dudas el argentino más conocido del mundo y dueño de millones de corazones futboleros.
El conductor sanjuanino no pudo contener la emoción y compartió en sus redes lo vivido con el capitán de la Selección Argentina en Miami. Rodrigo de Paul, otro que dijo presente
El conductor sanjuanino se encuentra de vacaciones y lleno de emoción no pudo evitar compartir con sus seguidores la vivencia con el capitán de la Selección Argentina.
"Creo q me hice un poco de pis. No es para menos. Quiero divorciarme y casarme con los dos. Gracias hermanos por el gesto y el tiempo. Dos divinos, humildes, amables, paternales. Dos capos", indicó Darío, sumando en ese plural a Rodrigo De Paul, que también se sumó a la escena.
"Orgullo nacional que sean nuestros. Uds saben que tengo menos futbol que cuello. Pero acá se juega otra cosa, otra emoción", prosiguió en su posteo, en el que se ve una divertida galería de fotos.