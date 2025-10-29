Darío Barassi, inmensamente feliz con su encuentro con Lionel Messi: "Creo que me hice un poco de pis"

Darío Barassi vivió un gran momento durante su viaje familiar a Miami: se cruzó con Lionel Messi, sin lugar a dudas el argentino más conocido del mundo y dueño de millones de corazones futboleros.

Embed - dario barassi on Instagram: "Creo q me hice un poco de pis. No es para menos. Quiero divorciarme y casarme con los dos. Gracias hermanos por el gesto y el tiempo. Dos divinos, humildes, amables, paternales. Dos capos. Orgullo nacional que sean nuestros. Uds saben que tengo menos futbol que cuello. Pero acá se juega otra cosa, otra emoción. Se habló de la vida, de que soy más grandote que en la tele, de que Rodri tiene buenos pies, de que soy cagón y no me subí a nada en disney, de que @antonelaroccuzzo es una genia y de que el show de @tinistoessel es un fuego. Los admiramos hermanos. Necesito mostrarle esta foto al mundo entero, cual gordo fan, modo justin es de piscissssssss Confieso que los olí un poco. Huelen muy bien. Yo un olor a chivo fuerte xq estaba nervioso. En fin. Necesito una burga y playa para procesar lo vivido. Leo/ro y todos los que ayudaron a que este encuentro suceda mi peso en gracias. Es decir 87 kilos en gracias. Déjalo ahí. Que felicidad!!!!!!!" View this post on Instagram A post shared by dario barassi (@dariobarassi)

"Creo q me hice un poco de pis. No es para menos. Quiero divorciarme y casarme con los dos. Gracias hermanos por el gesto y el tiempo. Dos divinos, humildes, amables, paternales. Dos capos", indicó Darío, sumando en ese plural a Rodrigo De Paul, que también se sumó a la escena.

"Orgullo nacional que sean nuestros. Uds saben que tengo menos futbol que cuello. Pero acá se juega otra cosa, otra emoción", prosiguió en su posteo, en el que se ve una divertida galería de fotos.