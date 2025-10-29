La Camerata San Juan vuelve a cantarle al sol en el Chalet Cantoni

La Camerata San Juan sigue compartiendo su arte por distintos puntos de la Provincia.

La Casa Cultural recibirá un espectáculo imperdible el domingo 2 de noviembre, a las 20, con la presentación de “Cantando al Sol” de la Camerata San Juan un concierto con entrada libre y gratuita, realizado con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan.

Para esta ocasión especial, el ensamble contará con la participación de voces invitadas: Fabricio Montilla, Cande Mallea, Fabricio Pérez, Tatiana Astorga, Marcelo Páez, Tana Borguetti, Carla Tello, Mara Díaz, Walter Vilches y Mateo Pintor y Jorge Herrera, quienes se suman al conjunto para enriquecer la diversidad y sensibilidad musical de la presentación.

Bajo la dirección del maestro Pablo Grosman, la Camerata interpretará un repertorio que recorre música clásica, popular y contemporánea, combinando piezas conocidas con obras que invitan al descubrimiento y la emoción colectiva.

El concierto está pensado para toda la familia, ofreciendo un recorrido sonoro variado y momentos de disfrute y conexión con la música en vivo. Con esta propuesta, la Camerata San Juan reafirma su misión de acercar la música de calidad a la comunidad y consolidar al Chalet Cantoni como un espacio cultural de referencia en la provincia.

Además, la Casa Cultural Chalet Cantoni contará con dos actividades más para disfrutar:

Workshop de producción musical y psicología en la música

El viernes 31 de octubre, a las 18, l a productora Get Look llevará adelante su primer workshop en San Juan, un espacio dedicado a la producción musical. La actividad busca fomentar el aprendizaje colectivo, el intercambio de experiencias y la creación artística.

El workshop contará con cuatro bloques temáticos: Producción musical, Live Set, Psicología en la música y Concientización y cuidado de los oídos. El evento contará con la participación referentes como Facundo Navas, Josué Roca, Lucho Bragagnolo, Gabriela Lisi, Lic. Alejo Navas, Federica López y la Dra. Belén Ejarque. El Workshop tendrá una duración aproximada de cuatro horas, incluirá coffee break e instancias de devolución colectiva.

El costo de inscripción es de $12.000 por persona , con inscripción previa mediante formulario online https://forms.gle/oqxbhSfqVaaesqX39

Vibra alterna: festival de música en vivo

El sábado 1 de noviembre, a las 20 , se realizará la cuarta edición de Vibra Alterna, un festival con entrada libre y gratuita que celebra la música en vivo y promueve la visibilidad de bandas emergentes de la escena local y nacional.

El evento reunirá a Minerva, Gigante Azul y Gaby Lisi, recorriendo géneros como rock alternativo, punk e indie y priorizando la conexión con el público y la autenticidad artística. Entre los momentos destacados, Gaby Lisi presentará su propuesta Faklaif Experience, un live set que combina instrumentos electrónicos, beats de techno y matices de música experimental, en una experiencia única e irrepetible.

Con estas tres actividades, el Chalet Cantoni reafirma su compromiso con el impulso a la creación artística contemporánea, ofreciendo espacios abiertos, inclusivos y de calidad para artistas y público de San Juan.

FUENTE: Sí San Juan