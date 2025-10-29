miércoles 29 de octubre 2025

Agendando

La Camerata San Juan vuelve a cantarle al sol en el Chalet Cantoni

El concierto reunirá el domingo 2 de noviembre a destacados artistas locales en un espectáculo diseñado para toda la familia

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Camerata San Juan sigue compartiendo su arte por distintos puntos de la Provincia.

La Casa Cultural recibirá un espectáculo imperdible el domingo 2 de noviembre, a las 20, con la presentación de “Cantando al Sol” de la Camerata San Juan un concierto con entrada libre y gratuita, realizado con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan.

Para esta ocasión especial, el ensamble contará con la participación de voces invitadas: Fabricio Montilla, Cande Mallea, Fabricio Pérez, Tatiana Astorga, Marcelo Páez, Tana Borguetti, Carla Tello, Mara Díaz, Walter Vilches y Mateo Pintor y Jorge Herrera, quienes se suman al conjunto para enriquecer la diversidad y sensibilidad musical de la presentación.

Bajo la dirección del maestro Pablo Grosman, la Camerata interpretará un repertorio que recorre música clásica, popular y contemporánea, combinando piezas conocidas con obras que invitan al descubrimiento y la emoción colectiva.

El concierto está pensado para toda la familia, ofreciendo un recorrido sonoro variado y momentos de disfrute y conexión con la música en vivo. Con esta propuesta, la Camerata San Juan reafirma su misión de acercar la música de calidad a la comunidad y consolidar al Chalet Cantoni como un espacio cultural de referencia en la provincia.

Además, la Casa Cultural Chalet Cantoni contará con dos actividades más para disfrutar:

Workshop de producción musical y psicología en la música

El viernes 31 de octubre, a las 18, l a productora Get Look llevará adelante su primer workshop en San Juan, un espacio dedicado a la producción musical. La actividad busca fomentar el aprendizaje colectivo, el intercambio de experiencias y la creación artística.

El workshop contará con cuatro bloques temáticos: Producción musical, Live Set, Psicología en la música y Concientización y cuidado de los oídos. El evento contará con la participación referentes como Facundo Navas, Josué Roca, Lucho Bragagnolo, Gabriela Lisi, Lic. Alejo Navas, Federica López y la Dra. Belén Ejarque. El Workshop tendrá una duración aproximada de cuatro horas, incluirá coffee break e instancias de devolución colectiva.

El costo de inscripción es de $12.000 por persona , con inscripción previa mediante formulario online https://forms.gle/oqxbhSfqVaaesqX39

Vibra alterna: festival de música en vivo

El sábado 1 de noviembre, a las 20 , se realizará la cuarta edición de Vibra Alterna, un festival con entrada libre y gratuita que celebra la música en vivo y promueve la visibilidad de bandas emergentes de la escena local y nacional.

El evento reunirá a Minerva, Gigante Azul y Gaby Lisi, recorriendo géneros como rock alternativo, punk e indie y priorizando la conexión con el público y la autenticidad artística. Entre los momentos destacados, Gaby Lisi presentará su propuesta Faklaif Experience, un live set que combina instrumentos electrónicos, beats de techno y matices de música experimental, en una experiencia única e irrepetible.

Con estas tres actividades, el Chalet Cantoni reafirma su compromiso con el impulso a la creación artística contemporánea, ofreciendo espacios abiertos, inclusivos y de calidad para artistas y público de San Juan.

FUENTE: Sí San Juan

