El Chalet Cantoni se llena de poesía

El reconocido slam poético de San Juan, “Boca de Zorro”, se realizará el viernes 15 de mayo, a las 21h, en Chalet Cantoni Casa Cultural, donde la palabra toma protagonismo a través de una competencia de poesía en vivo abierta a distintas voces y estilos.

Organizada por el Equipo Slam Boca de Zorro integrado por Sol Galoviche, Maité Núñez, Uma Romero, Gonzalo Sillero y Guillermo Riveras, la propuesta busca reunir a artistas locales de la provincia en una competencia de poesía oral única donde la palabra y la expresión corporal se conjugan para crear una experiencia cultural transformadora.

A través de este tipo de iniciativas culturales, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, acompaña e incentiva a las nuevas generaciones de poetas sanjuaninos, promoviendo espacios de expresión artística y fortaleciendo el desarrollo de la cultura local. Estas acciones permiten que nuevas voces encuentren escenarios donde compartir sus obras.

Además, la jornada contará con feria de emprendedores, música en vivo y una variada oferta de comida y bebidas, generando un espacio de encuentro entre arte y comunidad.

La entrada es arancelada, con un costo de $6000, y puede adquirirse al 264-457-8908 o contactarse vía IG a este link.

FUENTE: Sí San Juan