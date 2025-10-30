jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil

En Polémica en el bar recordaron la filmación en Río de Janeiro de uno de los videoclips de la conductora y la decisiva influencia que tuvo el grupo narco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de la ola de terror que invade Brasil, Mariano Iúdica puso en primer plano la relación entre el espectáculo y el crimen organizado en ese país al recordar la grabación del videoclip “O bicho vai pegar” de Wanda Nara en en Río de Janeiro. El conductor de Polémica en el bar (América) aseveró que la producción del video contó con la protección y logística del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país, hoy bajo los ojos del mundo por sus 130 muertos.

Lee además
quien es claudio castro, el cantante y gobernador de rio de janeiro que ordeno el ataque al comando vermelho video
Perfil

Quién es Claudio Castro, el cantante y gobernador de Río de Janeiro que ordenó el ataque al Comando Vermelho
bullrich declaro alerta maxima en la frontera, por la guerra contra el narco en brasil
Decisión

Bullrich declaró alerta máxima en la frontera, por la guerra contra el narco en Brasil

En el histórico programa creado por Gerardo y Hugo Sofovich, el conductor se refirió a la intervención directa de Edgard Alves Andrade, conocido como “Doca” o “Urso”, uno de los líderes más buscados de la banda y aseguró que la grabación del videoclip de la conductora no habría sido posible sin la autorización y el respaldo de la banda.

“Al tipo que buscan por USD 18.000 es quien ayudó a Wanda Nara a hacer este videoclip”, afirmó, en referencia a “Doca”, que en su carrera musical grabó en la favela Vidigal, límite con Rosinha. El conductor detalló que la organización criminal garantizó la seguridad y el desarrollo del rodaje, y que este tipo de operativos suelen implicar pagos a la banda y un componente de exhibicionismo por parte de sus líderes.

“Todo el operativo para grabar este videoclip lo garantizó el Comando Vermelho. Hay que garparles, por supuesto, y a parte un poco de cholulismo como tenía Escobar Gaviria. Que se sepa que yo apadriné a esta chica en su video”, expresó Iúdica, comparando la situación del crimen organizado en Brasil con la que infundió el terrorista y narcotraficante colombiano en la década del 80 y principios de los 90.

“Esto no es una villa de Argentina, no es la 11-14, esta es La Rosinha y este video se hizo porque quiso el Comando Vermelho. Lo mismo le pasó a Michael Jackson cuando fue a filmar, a una publicad del mundial. También la producción de Rápidos y furiosos”, comentó, sobre el apoyo que recibió el cantante estadounidense para grabar su recordado videoclip “They Don’t Care About Us” en la favela Santa Marta, al igual que la saga de películas.

En el videoclip de Wanda Nara, lanzado en febrero de 2024, buscaba transmitir un mensaje de hermandad entre Brasil y Argentina, superando las tradicionales rivalidades futbolísticas. La empresaria y cantante viajó hasta Río de Janeiro acompañada por su por entonces esposo, Mauro Icardi, quien participó en el backstage y compartió imágenes del rodaje en sus redes sociales. El equipo de producción se desplazó por los pasillos de la favela, donde se filmaron escenas que la muestran a ella con la camiseta de Brasil y, en otros momentos, con la de Argentina y el nombre de Icardi en la espalda.

El Comando Vermelho, organización criminal fundada en Río de Janeiro, es la facción más antigua y con mayor poder en el estado. Su influencia se extiende por numerosas favelas, donde ejerce un control territorial que desafía a las autoridades.

En los últimos años, la banda ha protagonizado enfrentamientos violentos con la policía, como el megaoperativo que dejó más de 130 muertos en los complejos de Penha y Alemão. Este despliegue, considerado el más violento en la historia de la ciudad, buscaba frenar la expansión del grupo y ejecutar decenas de órdenes de arresto. El Comando Vermelho ha logrado mantener y ampliar su dominio, representando más de la mitad de las áreas controladas por grupos armados en la Región Metropolitana de Río.

Dentro de la estructura del Comando Vermelho, Edgard Alves Andrade, alias “Doca” o “Urso”, ocupa un lugar destacado. Con 55 años, enfrenta más de 20 órdenes de captura por delitos que incluyen homicidio, narcotráfico y crimen organizado. Las autoridades brasileñas ofrecen una recompensa de 100.000 reales (USD 18.000) por información que conduzca a su detención, cifra equiparable a la ofrecida por otros líderes históricos de la banda.

“Doca” ha sido vinculado a múltiples crímenes, entre ellos el asesinato de tres médicos en Barra da Tijuca y el uso de drones lanzagranadas en operaciones contra la policía. Aunque fue detenido tras la operación Bomba Zumbido, logró fugarse y permanece prófugo. Su figura es tan emblemática que en los allanamientos policiales se halló un grafiti de un oso armado, símbolo de su escuadrón dentro de la organización.

Temas
Seguí leyendo

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal que protagonizó un enfrentamiento con la policía que dejó 64 muertos

La periodista Julia Mengolini polémica: trató de "tontos" a los tenistas

Las fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández, enamorados:"Relajaditos"

Recuperó una foto inédita de Maradona después de 30 años y se volvió viral

Así es el tráiler del documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrena y por dónde verlo

Llegan los Martín Fierro del Streaming y estos son los nominados

Darío Barassi, inmensamente feliz con su encuentro con Lionel Messi: "Creo que me hice un poco de pis"

Lourdes Fernández volvió a defender a su expareja mientras hablaba con Fabiana Cantilo: qué dijo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la periodista julia mengolini polemica: trato de tontos a los tenistas
Insólito

La periodista Julia Mengolini polémica: trató de "tontos" a los tenistas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video
Insólito

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Te Puede Interesar

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?
Techo propio

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches video
Cuenta regresiva

Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches

Santiago Graffigna, víctima de este presunto intento de robo en su estudio jurídico.
Raro

Desconocidos entraron al estudio de Santiago Graffigna, uno de los condenados en la causa expropiaciones

César Aguilar, asumiendo en diciembre de 2023 ante Susana Laciar.
Coletazos de las legislativas

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

Leopoldo Alfredo Bravo murió el 30 de octubre de 2010 en la cumbre de su carrera política. 
Dirigente icónico

A 15 años de la muerte del sanjuanino Leopoldo Bravo, su recuerdo entrañable