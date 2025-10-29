Recuperó una foto inédita de Maradona después de 30 años y se volvió viral

Pablo, un marplatense de 37 años y tiktoker, vivió una experiencia que parecía imposible: recuperar una foto con Diego Maradona que creía perdida desde su infancia. Todo comenzó cuando su papá, antes de morir, le reveló que a los 7 años le habían sacado una foto con el astro del fútbol. La familia se había cruzado con Maradona en Mar del Plata a principios de los años 90 y, aunque un fotógrafo capturó la imagen, nunca pudieron obtenerla.
Movido por la revelación de su padre, Pablo decidió buscar la fotografía años después. Pidió ayuda a amigos y conocidos, quienes a su vez recurrieron a otros contactos. Y, de manera inesperada, la foto apareció. El joven contó toda la historia en su cuenta de TikTok, donde el video se volvió viral en pocas horas, alcanzando a miles de usuarios.
“Mi viejo antes de fallecer me dijo, ‘tenés una foto con Maradona’. No lo podía creer, me puse re feliz”, recordó Pablo. Sin embargo, la alegría inicial se mezcló con frustración cuando le pidió la imagen a su padre: “No, no la tengo. Fue hace 30 años, un fotógrafo te la sacó, lo perdí y no lo encontré más“, le confesó. A pesar de la decepción, una frase de su papá le dio un rayo de esperanza: “Me dijo, quedate tranquilo que una foto con Maradona no se tira”, contó.
Durante la búsqueda, Pablo encontró otros recuerdos de la época, aunque no los que buscaba: “Conseguí un diario de la época que estaba Maradona, pero no estábamos nosotros. Acá tengo una foto que estoy yo con Ricky Maravilla, pero no está la que estoy con Maradona. Pasó de todo", relató, describiendo los obstáculos que enfrentó hasta dar con la reliquia. Finalmente, con la colaboración de una amiga de su hermana que trabajaba en medios, la investigación dio frutos: “Un día me había ido a jugar al fútbol y cuando vuelvo encuentro el celular lleno de notificaciones. Estaba la foto con Maradona. Yo no podía creer", expresó emocionado.
En el video, Pablo mostró la fotografía en blanco y negro tomada en enero de 1992 en Mar del Plata, donde posa junto a su hermana y, a su lado, Maradona. La sorpresa mayor llegó al descubrir un detalle conmovedor: “Lo más loco es que mi viejo salió en la foto riéndose también. Mi viejo nunca supo cómo era la foto ni nada", señaló, subrayando que su padre desconocía que él también aparecía en la imagen.
Además, la fotografía incluye a otros dos chicos desconocidos para Pablo: “Acá hay un chico y una chica que tampoco saben que tiene una foto con Maradona. Así que si sos familiar o te reconocés en la foto avísame y te la mando”, dijo, con la intención de compartir la alegría con otros protagonistas inadvertidos de aquel encuentro histórico.
La foto inédita de Maradona
