martes 28 de octubre 2025

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal que protagonizó un enfrentamiento con la policía que dejó 64 muertos

Según informó el gobierno carioca, hubo 64 muertos en Río de Janeiro en un megaoperativo contra el Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una impactante situación se vivió este martes en las calles de Río de Janeiro. Más en particular en los complejos de Alemão y Penha, dos de las mayores favelas del norte carioca, donde helicópteros, blindados y drones de la policía fueron en busca de Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil.

El enfrentamiento dejó el saldo de al menos 64 muertos, de los cuales cuatro fueron agentes. Además, se registraron más de 80 detenidos.

Qué es el Comando Vermelho de Río de Janeiro

El Comando Vermelho (CV) es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas de Brasil, con orígenes en la década de los setenta en las cárceles de Río de Janeiro.

En sus comienzos, surgieron con la premisa de con el objetivo de defender los derechos básicos de los presos y establecer una "sociedad de mutuo socorro", pero el grupo se fue convirtiendo en una poderosa organización criminal, incursionando en el narcotráfico, asaltos a bancos y otros delitos

Fueron la organización más poderosa de Río de Janeiro y llegó a controlar el 90% de sus favelas en 1990. Sin embargo, fueron siendo debilitados con las detenciones y muertes de líderes como Luiz Fernando da Costa ("Fernandinho Beira-Mar") y Márcio dos Santos Nepomuceno ("Marcinho VP").

A su vez, debieron enfrentar la aparición de cometidores como el Primer Comando da Capital (PCC) de São Paulo, el Terceiro Comando Puro (TCP) y Amigos dos Amigos (ADA).

El principal objetivo de la operación de este mrartes era Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, señalado por la Fiscalía como jefe regional del Comando Vermelho en el conjunto de favelas de Penha.

