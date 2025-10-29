Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con "ticket canasta", los ejes del proyecto libertario

Desde hace días se viene hablando de la Reforma Laboral , un proyecto redactado por La Libertad Avanza que busca precisamente modificar el régimen laboral en el país, incorporando cambios algunos de ellos drásticos y llamativos. Si bien hay quienes no descartan que el proyecto se trate posterior al 10 de diciembre, con una nueva configuración del Congreso, el texto ya está circulando con los pormenores de los cambios que se buscan introducir.

El proyecto de ley denominado “Ley de promoción de inversiones y empleo” que cuenta con la firma de todos los legisladores de La Libertad Avanza, propone cambios de coyuntura y el debate se centrará en los acuerdos que se puedan lograr con los gobernadores, empresarios y sindicatos, quienes han ido expresando sus posturas al respecto.

Para entender en la práctica los cambios reales que propone el proyecto iniciativa de la diputada Romina Diez, desglosamos los puntos más importantes.

*Beneficios sociales

La modificación del Artículo 103 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo sugiere que los “beneficios sociales sean prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables en dinero”, en beneficio del trabajador y su familia.

En este ítem, se considera beneficio social:

a) Provisión de almuerzo, refrigerio o cena en el transcurso de la jornada de trabajo, o la provisión de bonos o baucher destinados a tales efectos.

b) Reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos y/o el plan de medicina privada del trabajador y/o su familia que asumiera el empleador

c) Provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador

d) Reintegros de gastos de guardería, sala maternal que utilicen los trabajadores con hijos de hasta 6 años y/o reintegros de personal que cumpla tareas de asistencia y acompañamiento de miembros de la familia, y/o cuidador no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad

e) Provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos del trabajador

f) Otorgamiento o pago de capacitaciones o especializaciones

g) Pago de gastos de sepelio de familiares a cargo del trabajador

h) Provisión de dispositivos de cualquier tipo y el pago sus gastos asociados, o la provisión de un servicio de telefonía móvil y/o de acceso a internet para el trabajador

i) Pago o reintegro de la cuota social y/o servicios de los clubes, gimnasios, asociaciones civiles o entidades recreativas para el trabajador y/o su grupo familiar.

*Alternativas a la hora de pagar el salario

Se incorporan otras formas del pago de prestaciones, aclarando que puede ser dinero, especie, habitación, alimentos, beneficios o ganancias.

Lo polémico de este punto es que se pretende el regreso del Ticket Canasta, un vale por alimentos que no es considerado dinero real, por lo que no se computan en los aportes jubilatorios, aguinaldo o indemnizaciones. Además, las prestaciones complementarias quedan sujetas a voluntad del empleador.

*Vacaciones

El proyecto propone que las mismas se puedan tomar en cualquier momento del año y de manera fragmentada por periodos no inferiores a una semana.

Si se trata de una pareja que trabaje en una misma empresa, las vacaciones “deben otorgarse en forma conjunta y simultanea cuando así lo requieran”; indica el texto.

*Más horas de trabajo

Se extiende la jornada laboral de 8 a 12 horas, mediante régimen de horas extras, banco de horas, entre otros, siempre y cuando se respeten las 12 horas de descanso.

*Créditos para nuevos empleos

Los empleadores que tomen nuevo personal dentro de los 18 meses de entrada en vigencia el proyecto (en caso de ser aprobado), podrán acceder a un bono de crédito fiscal por un porcentaje de las contribuciones patronales.

*Indemnización en cuotas

Solo se habilita esta opción para pequeñas y medianas empresas. El pago de la indemnización puede ser en hasta doce cuotas mensuales.

Cuándo se trataría la Reforma Laboral en el Congreso

Si bien hay un proyecto del espacio libertario, la intención del oficialismo, de acuerdo trascendido de funcionarios nacionales en distintas entrevistas, es combinar el proyecto de Romina Diez con los lineamientos de anticipados por el secretario de Trabajo Julio Cordero, como el “salario dinámico”, por ejemplo.

A eso hay que sumarle el aporte del Consejo de Mayo, cuya propuesta se conocería a mediados de diciembre.

Teniendo en cuenta esta fecha, en las filas libertarias no descartan que Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias para el tratamiento no solo del régimen laboral, sino también del Tributario, teniendo en cuenta que para ese entonces habrá una nueva conformación del Congreso. Con más legisladores afines al oficialismo, esperan que el tratamiento y su posterior aprobación pase sin trabas ni contratiempos. Sin duda, algo que resta para verse.

El proyecto completo de la “Ley de promoción de inversiones y empleo”