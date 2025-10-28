martes 28 de octubre 2025

Insólito

Polémica en Perú por una congresista que usa a sus trabajadores para hacerle pedicura en horas de trabajo

Se trata de la congresista Lucinda Vásquez, quien quedó expuesta tras la difusión de videos y fotos donde se ven a sus colaboradores realizando tareas domésticas para ella en horas de trabajo. Piden sanciones fuertes para la mujer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Parece broma, pero no lo es. La congresista Lucinda Vásquez, representante de San Martín e integrante de la bancada Juntos por el Perú quedó en medio de la polémica tras la viralización de algunas imágenes donde se la puede ver en su despacho mientras uno de sus trabajadores le corta las uñas del pie. Todo esto sucedió durante el horario laboral y hay un fuerte pedido de sanción por la situación.

La imagen fue difundida por el programa peruano Cuarto Poder, que se emite todos los domingos. Allí se puede observar al empleado Edwar Rengifo, quien además es familiar de la congresista, realizando el servicio de pedicura mientras ella habla por teléfono. Pero el escándalo no termina ahí.

En el mismo programa señalaron que otro asesor de Vásquez, Willer Sajami, había ido al domicilio de la mujer para hacer diferentes tareas domésticas, entre ellas, cocinar durante horario laboral. Las imágenes corresponden al 6 de noviembre de 2022 y enero de 2023.

image

Al ser consultada sobre el caso, la parlamentaria reaccionó con molestia. “Déjenme caminar, por favor, yo no obligo a nadie. Tampoco es voluntario, pregúntenme qué leyes hace la congresista”, dijo. El asesor implicado no ofreció declaraciones al medio.

Ante esto, el presidente del Congreso, Fernando Rospingliosi, calificó el hecho de repudiable y solicitó a la Comisión de Ética que se le aplique una sanción. Por su parte, José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, advirtió que la legisladora podría recibir una sanción de al menos 120 días de inhabilitación por permitir que asesores realicen labores personales. Cevasco recordó que el Código de Ética del Parlamento exige a los congresistas preservar la imagen institucional y evitar conflictos vinculados al uso de personal.

Lo llamativo es que no es la primera vez que la legisladora se encuentra en el ojo de la polémica. En mayo pasado, el mismo programa reveló que tres sobrinos de la legisladora laboraban en su oficina con sueldos de hasta S/ 7.200, pese a no contar con título universitario; y que su hijo Marti Frans Villacorta se presentaba como empleado parlamentario sin tener vínculo laboral formal.

La legisladora, también denunciada por interferir en el nombramiento de docentes, rechazó las acusaciones entre gritos y evasivas. En junio pasado, la Comisión de Ética aprobó, con 11 votos a favor, el inicio de una investigación en su contra.

