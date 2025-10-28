miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ataque

Estados Unidos bombardeó cuatro lanchas en el Pacífico y mató a 14 personas

La información fue brindada por el Pentágono, que consideró a las embarcaciones como operadas por “organizaciones terroristas designadas”. el presidente colombiano habló de "asesinatos".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció este martes en la red X que, “por orden del presidente Donald Trump”, el Departamento de Guerra ejecutó tres “ataques cinéticos letales” contra cuatro embarcaciones que, según la inteligencia estadounidense, eran operadas por “organizaciones terroristas designadas” dedicadas al narcotráfico en el Pacífico oriental.

Lee además
el gobierno de estados unidos cuadruplico la cuota para importar carne vacuna desde la argentina
Oficial

El gobierno de Estados Unidos cuadruplicó la cuota para importar carne vacuna desde la Argentina
que es el comando vermelho, el grupo criminal que protagonizo un enfrentamiento con la policia que dejo 64 muertos
Negociaciones

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal que protagonizó un enfrentamiento con la policía que dejó 64 muertos

Hegseth precisó que las naves transitaban por rutas de tráfico conocidas y que, en los tres ataques, murieron 14 presuntos “narco-terroristas”, mientras que un sobreviviente fue rescatado bajo la coordinación de las autoridades mexicanas. De acuerdo con fuentes militares y de prensa, las operaciones se realizaron en aguas internacionales y no se registraron bajas estadounidenses.

El Pentágono explicó que el Comando Sur activó los protocolos estándar de búsqueda y rescate (SAR) y delegó el caso del superviviente a las autoridades mexicanas. Hegseth no precisó si esa persona permanecería bajo custodia del país vecino o sí sería entregada a Estados Unidos.

En un ataque a principios de octubre, en el que hubo dos sobrevivientes, el ejército estadounidense rescató a ambos y posteriormente los repatrió a Colombia y Ecuador.

Los ataques, aseguró Hegseth, forman parte de una campaña más amplia del gobierno de Trump que, en las últimas semanas, extendió sus operaciones desde el Caribe hasta el Pacífico, en lo que la Casa Blanca presenta como una “defensa del territorio nacional” frente a la amenaza del narcotráfico.

La Armada de México dijo este martes que realizaba una operación de rescate luego de que ataques norteamericanos. La Marina precisó en un comunicado que la operación de búsqueda y rescate marítimo se realizaba a más de 830 km al sudoeste del puerto de Acapulco y que se hizo a solicitud de la Guardia Costera estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no está de acuerdo con estos ataques y pidió que estos temas se discutan con Estados Unidos de manera bilateral, ya que su gobierno quiere “que se cumplan todos los tratados internacionales”.

“Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, cómo se dan”, dijo durante su habitual rueda de prensa matutina.

Escalada de ataques

El anuncio marca además una escalada en el ritmo de los ataques, que comenzaron a principios de septiembre con semanas de intervalo. Esta fue la primera vez que Estados Unidos anuncia múltiples ataques en un mismo día.

El saldo de muertes por los 13 ataques revelados desde principios de septiembre asciende ahora al menos a 57 personas.

En su anuncio sobre los últimos ataques, Hegseth también continuó trazando paralelismos entre las acciones militares contra el narcotráfico y la guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Afirmó que los cárteles “han matado a más estadounidenses que Al Qaeda, y serán tratados de la misma manera”.

El presidente norteamericano, Donald Trump, también ha justificado los ataques afirmando que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga y declarando a estas organizaciones criminales como combatientes ilegales, basándose en la misma autoridad legal utilizada por el gobierno del presidente George W. Bush para la guerra contra el terrorismo.

Sin embargo, el gobierno de Trump no ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones sobre las embarcaciones, su conexión con los cárteles de la droga o incluso la identidad de las personas asesinadas en estos ataques.

Estos episodios se inscribe además en un contexto de creciente despliegue militar estadounidense en la región. Washington ordenó el traslado del grupo de ataque del portaaviones Gerald R. Ford al área de responsabilidad del Comando Sur, un gesto que evidencia su voluntad de proyectar poder naval en el hemisferio occidental. Analistas interpretan la medida como una escalada operacional que amplía el uso de la fuerza más allá del mar abierto y acerca las maniobras a las costas latinoamericanas.

Sin embargo, la ofensiva ha generado reacciones divididas y un intenso debate legal. Varios gobiernos y especialistas en derecho internacional han cuestionado la legitimidad de emplear armas letales en operaciones de interdicción marítima, sin detenciones ni presentación de pruebas que confirmen la relación entre las embarcaciones y grupos criminales o terroristas.

En paralelo, diversos analistas y observadores regionales sostienen que esta serie de ataques y el fortalecimiento del dispositivo naval también buscan presionar y desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Según esta lectura, la campaña militar tendría una dimensión política encubierta, destinada a ejercer influencia sobre el equilibrio regional más que a combatir el narcotráfico de manera estricta.

Las críticas también se multiplican desde el ámbito diplomático. El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó los ataques como “asesinatos”, y juristas consultados por medios internacionales advirtieron que las operaciones podrían violar el derecho marítimo y los derechos humanos si no se demuestra la inmediatez de una amenaza.

Desde Washington, tanto la Casa Blanca como el Pentágono defendieron la legalidad de las acciones bajo una interpretación amplia de las facultades presidenciales y del principio de defensa nacional. Argumentan que se trata de proteger a la población estadounidense frente a “organizaciones que asesinan a civiles y trafican armas y drogas”.

Seguí leyendo

Avi Loeb sostiene que el cometa 3I/ATLAS podría ser una nave interestelar inteligente

Guerra entre policías y narcos en Brasil: 64 muertos

Netanyahu ordena "ataques contundentes" en Gaza mientras Hamas demora la entrega de los cuerpos de rehenes

El huracán Melissa llega a Jamaica y mantiene en emergencia a Cuba, República Dominicana, Haití y Bahamas

Polémica en Perú por una congresista que usa a sus trabajadores para hacerle pedicura en horas de trabajo

Qué decir en un mal momento: ocho formas efectivas de acompañar emocionalmente a quien atraviesa una dificultad

Robo al Louvre: capturaron dos ladrones, pero qué se sabe de las joyas sustraídas

Impacto en el mundo motor: una joven promesa que soñaba con llegar la F1 confesó que asesinó a su padre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
guerra entre policias y narcos en brasil: 64 muertos
Violencia

Guerra entre policías y narcos en Brasil: 64 muertos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento
Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico
Obra pública

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico

La acusada en este siniestro fatal, Vanesa Carrascosa y la jueza de Garantías -ahora apartada de la causa- Flavia Allende.
Caso Jairo Malla

Apartan a la jueza Flavia Allende de una causa por rechazar de forma arbitraria un juicio abreviado

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Te Puede Interesar

Empresa Mayo SRL, la compañía que concentra la mayor parte del transporte público en San Juan, opera con una estructura societaria que no está clara en los registros oficiales.
Empresas

El misterio de la Mayo: 80 años de historia en el transporte sanjuanino y un dueño que nadie confirma

Por Elizabeth Pérez
Miércoles con sol y buen clima en San Juan
Clima

Miércoles con sol y buen clima en San Juan

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

Diputados tomará las entrevistas a los ternados para reemplazar a Quattropani la próxima semana
Clave

Diputados tomará las entrevistas a los ternados para reemplazar a Quattropani la próxima semana

Jugos Australes, tuvo un revés judicial y deberá pagarle al dueño de la mina de oro Gualcamayo unos U$S 16 millones. (foto: diario Uno)
Industria vitivinícola

Golpe judicial en la industria del mosto: un fallo millonario a favor del dueño de la mina Gualcamayo y que enciende alertas en Fecovita