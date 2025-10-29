Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Un trágico accidente en la Ruta Nacional 5 terminó con la vida de Sebastián Alberto Peña Cozzarin , un reconocido comerciante de Pehuajó de 57 años. El hecho ocurrió este martes por la mañana, cuando la camioneta Nissan Frontier 4x4 que conducía chocó de frente contra un camión Scania que transportaba gas propano.

El impacto se produjo a la altura del kilómetro 373 , en las inmediaciones de la localidad de Francisco Madero , y fue de una violencia tal que ambos vehículos quedaron completamente destruidos. De acuerdo con el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Marcelo Autelli , los equipos de emergencia llegaron al lugar alrededor de las 10, pero el conductor de la camioneta ya había fallecido.

El chofer del camión, que viajaba desde Bahía Blanca, resultó ileso aunque en estado de shock. Ambos rodados circulaban con un solo ocupante. Por la magnitud del siniestro, la ruta permaneció varias horas cortada y el tránsito debió ser desviado.

La causa quedó en manos de la UFI N.º 8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, quien intenta determinar cómo se produjo el fatal choque.

Sebastián Peña Cozzarin era padre de dos hijas y propietario de la tradicional carnicería El Uno, ubicada sobre la avenida San Martín al 200, en pleno centro de Pehuajó. Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre los vecinos y comerciantes de la ciudad.

La Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Pehuajó publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirlo, donde lo recordaron como “un colaborador alegre, comprometido y siempre dispuesto a dar lo mejor”.

Sus restos serán velados este miércoles en una casa de sepelios local, en medio del dolor de familiares, amigos y clientes que lo conocían de toda la vida.