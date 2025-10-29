miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

El comerciante de 57 años falleció tras impactar de frente con un camión que transportaba gas propano. La Justicia investiga las causas del siniestro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
violento-choque-frontal-entre-un-camion-y-una-4x4-NIBKTE2XU5CYRGKRAJCNBLUTDY

Un trágico accidente en la Ruta Nacional 5 terminó con la vida de Sebastián Alberto Peña Cozzarin, un reconocido comerciante de Pehuajó de 57 años. El hecho ocurrió este martes por la mañana, cuando la camioneta Nissan Frontier 4x4 que conducía chocó de frente contra un camión Scania que transportaba gas propano.

Lee además
Encontraron muerto a Máximo Cerda, el adolescente que estaba desaparecido tras caer en un río
Tragedia

Encontraron muerto a Máximo Cerda, el adolescente que estaba desaparecido tras caer en un río
reforma laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con ticket canasta, los eje del proyecto libertario
Las claves

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con "ticket canasta", los eje del proyecto libertario

El impacto se produjo a la altura del kilómetro 373, en las inmediaciones de la localidad de Francisco Madero, y fue de una violencia tal que ambos vehículos quedaron completamente destruidos. De acuerdo con el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Marcelo Autelli, los equipos de emergencia llegaron al lugar alrededor de las 10, pero el conductor de la camioneta ya había fallecido.

El chofer del camión, que viajaba desde Bahía Blanca, resultó ileso aunque en estado de shock. Ambos rodados circulaban con un solo ocupante. Por la magnitud del siniestro, la ruta permaneció varias horas cortada y el tránsito debió ser desviado.

La causa quedó en manos de la UFI N.º 8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, quien intenta determinar cómo se produjo el fatal choque.

Sebastián Peña Cozzarin era padre de dos hijas y propietario de la tradicional carnicería El Uno, ubicada sobre la avenida San Martín al 200, en pleno centro de Pehuajó. Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre los vecinos y comerciantes de la ciudad.

La Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Pehuajó publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirlo, donde lo recordaron como “un colaborador alegre, comprometido y siempre dispuesto a dar lo mejor”.

Sus restos serán velados este miércoles en una casa de sepelios local, en medio del dolor de familiares, amigos y clientes que lo conocían de toda la vida.

Temas
Seguí leyendo

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la conformación del jurado demora el inicio del juicio

Tras la detención de su novio, Lourdes, de Bandana, lo defendió: "No me hizo nada"

La madre de Cecilia Strzyzowski pidió "perpetua para todos" los acusados por el femicidio de su hija

El Banco Central lanzó una moneda para homenajear el "barrilete cósmico" de Maradona: cuánto cuesta y dónde conseguirla

Actualizan montos y parámetros de operaciones internacionales del Impuesto a las Ganancias: el detalle

El 'highlander' mendocino: balearon a un joven por tercera vez en seis años

Alarma en el país: pediatras advierten sobre un aumento de tos convulsa, que ya causó cuatro muertes

En plena primavera, Córdoba amaneció con nieve: un frente polar tiñó de blanco las sierras

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico
Obra pública

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico

La acusada en este siniestro fatal, Vanesa Carrascosa y la jueza de Garantías -ahora apartada de la causa- Flavia Allende.
Caso Jairo Malla

Apartan a la jueza Flavia Allende de una causa por rechazar de forma arbitraria un juicio abreviado

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Te Puede Interesar

La frase de Fabián Martín sobre si asumirá o no como diputado nacional
Escenario

La frase de Fabián Martín sobre si asumirá o no como diputado nacional

Por Miriam Walter
Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel
Complicado

Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con ticket canasta, los eje del proyecto libertario
Las claves

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con "ticket canasta", los eje del proyecto libertario