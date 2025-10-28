martes 28 de octubre 2025

Polémica

Tras la detención de su novio, Lourdes, de Bandana, lo defendió: "No me hizo nada"

El novio de la integrante del grupo musical Bandana fue detenido por violencia de género.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lourdes Fernández habló con los medios por primera vez y defendió a su expareja, Leandro García Gómez, actualmente detenido después de que Lissa Vera lo denunciara por violencia de género.

Estoy muy triste por eso, él no me hizo nada”, expresó en un móvil de A la tarde (América), cuando el notero Oliver Quiroz le dijo que le negaron la excarcelación a su exnovio.

Cuando el periodista le preguntó por su presente, la cantante dijo: “Estoy bien, tuve una angina horrible. Estoy yendo al ensayo retarde. Superbien”.

Por último, anticipó que irá al programa de Karina Mazzocco dentro de algunas semanas para hablar en profundidad sobre el tema. Acto seguido, se retiró junto a una amiga en un auto para ir al ensayo para los shows que dará próximamente.

Lourdes Fernández contó cómo se siente y les pidió paciencia a sus fans: “Ya llegará el momento de hablar”

Después de la incertidumbre que se generó la semana pasada por su paradero y de que la encontraran en una situación vulnerable en la casa de su expareja, Lourdes Fernández trató de llevarles tranquilidad a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la integrante de Bandana hizo un video en el que se refirió a su salud. “Hola chicos, primero que nada, muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente estoy bien, estoy muy bien”, aseguró al comienzo de la grabación.

Luego, aprovechó para agradecerle al personal médico que la atendió en los últimos días. “Gracias al Hospital Fernández porque me dieron una medicación que realmente hace posible que yo mañana ya esté trabajando”, sostuvo en referencia a los preparativos para el show que brindará junto a ATeens y Germán Tripel el próximo 30 de octubre en el Gran Rex.

Sin entrar en detalles, dio a entender que pronto se animará a contar lo que sucedió con Leandro García Gómez, su ex, quien continúa detenido y está imputado de los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones en contexto de violencia de género. “Me debo a mi público y a la gente que también tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver al Grand Rex, la casa que me vio nacer”, remarcó.

Por último, aseguró que este recital será la antesala perfecta para el regreso de Bandana, programado para el 23 de noviembre en Moscú Costanera. “Espero verlos ahí haciendo pogo, cantando y bailando”, concluyó.

