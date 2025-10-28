martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Alto riesgo: el duro informe sobre la situación de Lourdes Fernández

Un informe de la Oficina de Violencia Doméstica determinó que la ex Bandana atraviesa una situación de alto riesgo. Mientras su expareja sigue detenido, la Justicia evalúa nuevas medidas en la causa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El caso de Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, sumó en las últimas horas un giro importante. De acuerdo con el informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), la cantante se encuentra en una situación de “alto riesgo”, según la evaluación de los especialistas.

Lee además
una bandana le respondio las criticas a lourdes fernandez tras su llamativo descargo
Palabras

Una Bandana le respondió las críticas a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo
lourdes de bandana rompio el silencio tras la detencion de su expareja
En sus redes

Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja

El estudio fue realizado por un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social. En sus conclusiones, el documento describe un escenario de vulnerabilidad y dependencia emocional, donde se habrían detectado señales de control, manipulación y aislamiento, características propias de relaciones abusivas.

Aunque Fernández negó haber sufrido agresiones físicas por parte de su expareja, Leandro García Gómez, los peritos interpretaron su relato como el de una persona sometida psicológicamente, lo que evidenciaría un fuerte vínculo de dominación.

Tras conocerse estos resultados, Yamil Castro Bianchi, abogado de la madre de la artista, anunció que pedirá que Lourdes declare nuevamente, esta vez como posible víctima de trata de personas.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa. García Gómez, que permanece detenido, solicitó su excarcelación luego de ser imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y secuestro. La fiscalía se opuso a su pedido, y se espera que el juez defina su situación en las próximas horas.

La declaración de Lourdes Fernández y su versión pública

La semana pasada, la cantante generó preocupación luego de que su madre denunciara su desaparición y fuera encontrada en una vivienda vinculada a su ex. En su declaración ante la OVD, Fernández ratificó que no fue atacada físicamente y afirmó que estuvo en el lugar por decisión propia, una versión similar a la que ya había publicado en redes sociales.

“Estoy bien”: el mensaje de Lourdes a sus seguidores

A través de sus historias de Instagram, la ex Bandana habló por primera vez sobre su estado de salud.

Estoy bien, realmente muy bien, gracias por los mensajes tan lindos que me mandaron”, expresó en un video. Además, agradeció al personal del Hospital Fernández, donde fue atendida días atrás, y mencionó que ya está preparando su regreso a los escenarios.

“Me dieron una medicación que me permite volver a trabajar mañana”, comentó, en alusión al espectáculo que brindará el 30 de octubre en el Gran Rex, junto a ATeens y Germán Tripel.

Sin ahondar en el conflicto con García Gómez, Fernández dejó abierta la posibilidad de hablar más adelante sobre lo ocurrido:

“Ya llegará el momento de contar ciertas cosas. Hoy quiero concentrarme en cumplir un sueño: volver al Gran Rex, el lugar donde todo empezó”, dijo.

Finalmente, anticipó que ese show será el anticipo del regreso oficial de Bandana, previsto para el 23 de noviembre en Moscú Costanera. “Espero verlos ahí, cantando y bailando conmigo”, cerró con optimismo.

Temas
Seguí leyendo

Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: "Ella no quería salir"

Habló la hermana de Lourdes Fernández: sus conmovedoras palabras

El infierno de Lourdes Fernández: qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada

Las primeras fotos del exnovio de Lourdes detenido en la cárcel

Lourdes Fernández dejó el hospital: los detalles de su internación

La policía halló a Lourdes Fernández tras la intensa búsqueda: su expareja quedó bajo arresto

El durísimo mensaje de Lissa Vera para Lourdes: "Salí de ahí amiga"

Tini Stoessel anunció nuevas fechas de Futttura en Tecnopolis y en el interior del país: cuándo y dónde se presentará

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tini stoessel anuncio nuevas fechas de futttura en tecnopolis y en el interior del pais: cuando y donde se presentara
Arrasando

Tini Stoessel anunció nuevas fechas de Futttura en Tecnopolis y en el interior del país: cuándo y dónde se presentará

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino grabó gritos escalofriantes en el autódromo El Zonda y el video se volvió viral en TikTok
Video

Un sanjuanino grabó gritos escalofriantes en el autódromo El Zonda y el video se volvió viral en TikTok

El empleo público en San Juan se ubica levemente por encima del promedio nacional, tanto en cantidad de trabajadores como en salarios.
Informe nacional

Empleo público: San Juan, la provincia "del medio", con más estatales que el promedio y sueldos apenas más altos

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años
UFI CAVIG

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

ANSES sigue prestando una larga lista de beneficios.
Listado completo

ANSES vuelve a poner en marcha un beneficio muy esperado: quiénes podrán cobrarlo

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era terrible en un baldío vecino
Frente a Casa de Gobierno

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era "terrible" en un baldío vecino

Te Puede Interesar

Amenazas cruzadas tras el crimen de Emir Barboza: hicieron 20 allanamientos en el Barrio Valle Grande
Rawson

Amenazas cruzadas tras el crimen de Emir Barboza: hicieron 20 allanamientos en el Barrio Valle Grande

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital de Pocito incorporó nuevos aparatos que permiten hacer diagnóstico por imágenes.
Salud

Un hospital del interior sanjuanino sumó importante aparatología y avanza la descentralización de la salud

Un reconocido delincuente de Jáchal volvió a caer por robarse un inodoro
Ratero

Un reconocido delincuente de Jáchal volvió a caer por robarse un inodoro

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes