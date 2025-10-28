Alto riesgo: el duro informe sobre la situación de Lourdes Fernández

El caso de Lourdes Fernández , exintegrante del grupo Bandana, sumó en las últimas horas un giro importante. De acuerdo con el informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) , la cantante se encuentra en una situación de “alto riesgo” , según la evaluación de los especialistas.

En sus redes Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja

Palabras Una Bandana le respondió las críticas a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo

El estudio fue realizado por un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social. En sus conclusiones, el documento describe un escenario de vulnerabilidad y dependencia emocional , donde se habrían detectado señales de control, manipulación y aislamiento , características propias de relaciones abusivas.

Aunque Fernández negó haber sufrido agresiones físicas por parte de su expareja, Leandro García Gómez, los peritos interpretaron su relato como el de una persona sometida psicológicamente, lo que evidenciaría un fuerte vínculo de dominación.

Tras conocerse estos resultados, Yamil Castro Bianchi, abogado de la madre de la artista, anunció que pedirá que Lourdes declare nuevamente, esta vez como posible víctima de trata de personas.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa. García Gómez, que permanece detenido, solicitó su excarcelación luego de ser imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y secuestro. La fiscalía se opuso a su pedido, y se espera que el juez defina su situación en las próximas horas.

La declaración de Lourdes Fernández y su versión pública

La semana pasada, la cantante generó preocupación luego de que su madre denunciara su desaparición y fuera encontrada en una vivienda vinculada a su ex. En su declaración ante la OVD, Fernández ratificó que no fue atacada físicamente y afirmó que estuvo en el lugar por decisión propia, una versión similar a la que ya había publicado en redes sociales.

“Estoy bien”: el mensaje de Lourdes a sus seguidores

A través de sus historias de Instagram, la ex Bandana habló por primera vez sobre su estado de salud.

“Estoy bien, realmente muy bien, gracias por los mensajes tan lindos que me mandaron”, expresó en un video. Además, agradeció al personal del Hospital Fernández, donde fue atendida días atrás, y mencionó que ya está preparando su regreso a los escenarios.

“Me dieron una medicación que me permite volver a trabajar mañana”, comentó, en alusión al espectáculo que brindará el 30 de octubre en el Gran Rex, junto a ATeens y Germán Tripel.

Sin ahondar en el conflicto con García Gómez, Fernández dejó abierta la posibilidad de hablar más adelante sobre lo ocurrido:

“Ya llegará el momento de contar ciertas cosas. Hoy quiero concentrarme en cumplir un sueño: volver al Gran Rex, el lugar donde todo empezó”, dijo.

Finalmente, anticipó que ese show será el anticipo del regreso oficial de Bandana, previsto para el 23 de noviembre en Moscú Costanera. “Espero verlos ahí, cantando y bailando conmigo”, cerró con optimismo.