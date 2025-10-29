miércoles 29 de octubre 2025

Raras palabras

La Bandana, Lourdes Fernández, habló sobre la detención de su pareja

La cantante dio una entrevista exclusiva a LAM y habló sobre lo que está viviendo. “Me estoy apoyando en mis amigas”, expresó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Tras esa explosión de información, donde ella estaba perdida, que salió hablando por teléfono que estaba bien, el allanamiento para detener a la pareja -que decía que no sabía donde estaba-, entre otras cosas; Lourdes dio una nota exclusiva a LAM y contó parte de lo que vive día a día.

image

Qué dijo la Bandana, Lourdes Fernández

Estoy muy bien. Me estoy apoyando en amigas, en la gente que me quiere y en ustedes (por la prensa). Muchas gracias. Los amo mucho“, comenzó diciendo.

Luego, al ser consultada por su vínculo con su familia, Lourdez fue concreta con su respuesta: “Está todo muy bien. Les mando un besito, muchas gracias a toda la gente por los mensajes. Voy a estar seguramente en LAM, no se preocupen”.

Me estoy concentrando en lo que tengo que hacer que es trabajar. Salí de una gripe muy fuerte”, siguió, sin querer responder a la pregunta de Santiago Riva Roy sobre si siente una víctima de violencia de género.

“Sentís el acompañamiento de la Justicia y los peritos?”, añadió el cronista. Y la artista cerró, antes de cerrar la puerta del vehículo en el que se retiró: “Sí, todos están a pleno”.

Fuente: Ciudad

