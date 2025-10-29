La Bandana, Lourdes Fernández, habló sobre la detención de su pareja

Hace unos días explotó el calvario que estaba viviendo la Bandana, Lourdes Fernández, con su pareja Leandro García Gómez -ahora detenido por diferentes delitos de violencia de género-.
La cantante dio una entrevista exclusiva a LAM y habló sobre lo que está viviendo. “Me estoy apoyando en mis amigas”, expresó.
Tras esa explosión de información, donde ella estaba perdida, que salió hablando por teléfono que estaba bien, el allanamiento para detener a la pareja -que decía que no sabía donde estaba-, entre otras cosas; Lourdes dio una nota exclusiva a LAM y contó parte de lo que vive día a día.
Estoy muy bien. Me estoy apoyando en amigas, en la gente que me quiere y en ustedes (por la prensa). Muchas gracias. Los amo mucho“, comenzó diciendo.
Luego, al ser consultada por su vínculo con su familia, Lourdez fue concreta con su respuesta: “Está todo muy bien. Les mando un besito, muchas gracias a toda la gente por los mensajes. Voy a estar seguramente en LAM, no se preocupen”.
“Me estoy concentrando en lo que tengo que hacer que es trabajar. Salí de una gripe muy fuerte”, siguió, sin querer responder a la pregunta de Santiago Riva Roy sobre si siente una víctima de violencia de género.
“Sentís el acompañamiento de la Justicia y los peritos?”, añadió el cronista. Y la artista cerró, antes de cerrar la puerta del vehículo en el que se retiró: “Sí, todos están a pleno”.
Fuente: Ciudad