La Bandana, Lourdes Fernández, habló sobre la detención de su pareja

Hace unos días explotó el calvario que estaba viviendo la Bandana, Lourdes Fernández , con su pareja Leandro García Gómez -ahora detenido por diferentes delitos de violencia de género-.

Polémica Tras la detención de su novio, Lourdes, de Bandana, lo defendió: "No me hizo nada"

Tras esa explosión de información, donde ella estaba perdida, que salió hablando por teléfono que estaba bien, el allanamiento para detener a la pareja -que decía que no sabía donde estaba-, entre otras cosas ; Lourdes dio una nota exclusiva a LAM y contó parte de lo que vive día a día.

Qué dijo la Bandana, Lourdes Fernández

Estoy muy bien. Me estoy apoyando en amigas, en la gente que me quiere y en ustedes (por la prensa). Muchas gracias. Los amo mucho“, comenzó diciendo.

Luego, al ser consultada por su vínculo con su familia, Lourdez fue concreta con su respuesta: “Está todo muy bien. Les mando un besito, muchas gracias a toda la gente por los mensajes. Voy a estar seguramente en LAM, no se preocupen”.

“Me estoy concentrando en lo que tengo que hacer que es trabajar. Salí de una gripe muy fuerte”, siguió, sin querer responder a la pregunta de Santiago Riva Roy sobre si siente una víctima de violencia de género.

“Sentís el acompañamiento de la Justicia y los peritos?”, añadió el cronista. Y la artista cerró, antes de cerrar la puerta del vehículo en el que se retiró: “Sí, todos están a pleno”.

Fuente: Ciudad