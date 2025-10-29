Los Tekis traen su "Experiencia Carnaval" a San Juan: música, colores y fiesta para este próximo sábado

San Juan se prepara para recibir uno de los eventos más esperados del año: “Experiencia Carnaval” , la propuesta festiva que encabeza Los Tekis y que llega el sábado 1 de noviembre al Predio Tiro Libre (El Temple) . Será una noche para mayores de 18 años, donde no faltarán la música, los colores, las comparsas y la alegría característica del carnaval jujeño.

Raras palabras La Bandana, Lourdes Fernández, habló sobre la detención de su pareja

Agendando La Camerata San Juan vuelve a cantarle al sol en el Chalet Cantoni

El evento abrirá sus puertas a las 22:30 , y contará con una grilla de artistas que asegura diversión hasta el amanecer. El público podrá disfrutar de los shows de La Nota , Nano Rodríguez , Sergio Galleguillo , Omega y los anfitriones de la noche, Los Tekis , junto a la participación de DJs locales que animarán cada intervalo.

El predio estará dividido en dos sectores: Platea (con sillas) y General (sin sillas). También habrá barras, buffet y baños, garantizando comodidad y servicios durante toda la jornada.

WhatsApp Image 2025-10-29 at 08.41.32 (1)

Las entradas pueden conseguirse online a través de www.paseshow.com.ar o por WhatsApp al 2644559900. Además, hay puntos de venta física disponibles en:

Farmacia Echegaray , ubicada en Rioja y Santa Fe (Centro) .

Kiosco Lorenz, en la Plaza de Villa Krause.

Cómo llegar al Predio Tiro Libre

La organización recomienda el siguiente recorrido desde la Plaza 25 de Mayo (plaza central de San Juan):

Salir por Calle Mitre Este .

Bajar por Calle Tucumán Sur .

Ingresar por Abraham Tapia .

Doblar por Sebastián Cano hacia el oeste hasta Gral. Mosconi .

¡Llegás al Predio Tiro Libre y comienza la fiesta!

Con su energía contagiosa, Los Tekis prometen hacer vibrar a los sanjuaninos con un show que combina folclore, carnaval y fiesta electrónica, junto a grandes artistas invitados. Una experiencia imperdible para quienes quieran despedir el año bailando y celebrando bajo las estrellas.