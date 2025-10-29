miércoles 29 de octubre 2025

Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXIV de Historias del Crimen en Spotify: Caputo, del asesinato a la inmortalidad

La trágica historia de Nicolás Florencio Caputo, el taxista sanjuanino asesinado en 1939 por dos delincuentes que le robaron el auto, sigue viva más de 80 años después gracias al santuario popular que lo transformó en leyenda. Su muerte conmovió a toda la provincia y, con el tiempo, su figura se convirtió en símbolo de fe y protección para los choferes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Más de ocho décadas después, la historia de Nicolás Florencio Caputo sigue viva en la memoria sanjuanina. Era un taxista de 39 años, casado y con dos hijos, que desapareció el 5 de mayo de 1939 tras tomar un pasajero en la Plaza 25 de Mayo. Su misteriosa ausencia generó múltiples versiones hasta que, meses después, su cuerpo fue hallado en el paraje Bajo Hondo, en la actual ruta 141. El hallazgo reveló que había sido asesinado de un disparo en la cabeza y que su auto había sido vendido en distintas provincias hasta dar con los responsables: los primos Juan Manuel y José Demetrio Sciolaza, quienes confesaron el crimen cometido con el fin de robar el vehículo.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XXIV: Caputo, del asesinato a la inmortalidad

El caso conmovió profundamente a la sociedad sanjuanina de la época y marcó un antes y un después en la crónica policial local. Mientras los culpables fueron condenados, la familia de Caputo quedó en la pobreza y debió rifar el auto para sobrevivir. Con el tiempo, la tragedia se transformó en leyenda: en la zona donde fue hallado su cuerpo, los choferes levantaron un improvisado santuario en su honor, y muchos comenzaron a atribuirle milagros y protección en los viajes. Así, Nicolás Caputo pasó de ser una víctima del delito a convertirse en un símbolo de devoción popular y memoria colectiva en San Juan.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.

