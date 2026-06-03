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Caputo cruzó al gobernador riojano Quintela: "Matón de barrio"

El mandatario provincial lo amenazó al afirmar que, si el peronismo vuelve a Gobierno, van a “investigar” la gestión del ministro.

Por Agencia NA
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El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a quien acusó de “matón de barrio” y le reclamó que adhiera el RIGI para mejorar la situación de la provincia a la que calificó como "un verdadero desastre".

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Quintela había dicho que en caso que el peronismo regresa al poder investigará al jefe del Palacio de Hacienda por sus acciones de gobierno y que por eso “los inversores tienen que tener cuidado”.

“Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente”, afirmó Caputo en redes sociales.

“Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre”, el endilgó Caputo. En esa línea enfatizó: “Por ejemplo, por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios”.

Quintela, había afirmado más temprano que: "(Desde el peronismo) lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder nosotros. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”.

El gobernador consideró que los comentarios del ministro de Economía sobre Axel Kicillof demuestran desconocimiento de la realidad de la Argentina: “No conoce el país Caputo, no sabe los problemas que tenemos, no tiene una visión integral”.

"Las cosas en las provincias están pésimamente mal, y la riqueza del país la producen las provincias, estos que están acá (por el Gobierno nacional) la malgastan, porque ellos nunca trabajaron", agregó.

A juicio de Quintela en el Gobierno nacional "de lo único que conocen es de políticas para beneficiar a un grupo selecto de la Argentina y del extranjero". "El RIGI es una entrega total de la riqueza nuestra. Y el Súper RIGI más todavía”, concluyó.

FUENTE: Agencia NA

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