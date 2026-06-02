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Caputo: "Aunque haya una guerra mundial o una invasión extraterrestre, Kicillof nunca va a ser presidente"

El ministro de Economía celebró datos sobre la recaudación tributaria, la inflación, los salarios, la actividad económica y la reforma laboral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este martes que "el kirchnerismo no es una opción en la Argentina". "Puede pasar cualquier cosa, una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Axel Kicillof nunca va a ser presidente".

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En una exposición ante la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (CAMBRAS) frente a empresarios del país vecino y representantes de firmas locales que operan en Brasil, Caputo celebró la marcha de la economía.

El ministro señaló 5 datos de la evolución de la economía que sostienen su pronóstico de que se vienen "los mejores 18 meses" de los últimos años en la Argentina y ratifican, en su mirada, que "lo peor ya pasó".

  • La recaudación tributaria, que "se empieza a recuperar".
  • La inflación, que "ya en abril fue más baja que en marzo; y en mayo volvió a bajar".
  • Los salarios, que como consecuencia de la reducción de la inflación también habrían empezado a subir en términos reales.
  • La reglamentación de la "modernización laboral", por lo que el Gobierno espera "más formalización y más empleo".
  • La actividad económica, que en su medición tendencia-ciclo tuvo "24 meses seguidos de crecimiento, por primera vez en los últimos 15 años".

Así, el ministro destacó que "no está todo bien, pero vamos bien, extremadamente bien".

"Algunos periodistas se enojan, pero yo sostengo que lo mejor es lo que viene, veo un 2027 mucho mejor que el que ven los consultores. Al Gobierno le va a ir bien en las elecciones y la economía se va a llevar puesta a la política y a los intentos de desestabilización", repitió las palabras que dijo la semana pasada ante el Latam Economic Forum.

FUENTE: Clarín

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