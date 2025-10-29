Lourdes Fernández volvió a defender a su expareja mientras hablaba con Fabiana Cantilo: qué dijo

Lourdes Fernández causó enorme preocupación luego de que su madre denunciara su desaparición y afirmara que podría estar en peligro por su relación con su expareja, Leandro García Gómez , quien hoy se encuentra detenido y a quien le negaron la libertad condicional por el poder que ejerce sobre la artista. Rescatada, llevada al hospital y bien cuidada por sus amigas, la cantante de Bandana reapareció en sus redes sociales haciendo un vivo con Fabiana Cantilo que sorprendió mucho. Mientras su mismo abogado está pidiendo que Fernández sea considerada víctima de trata, ella volvió a defenderlo.

La charla en Instagram no tardó en volverse profunda. Cantilo, sin rodeos, le preguntó: "Qué pasó, mi amor, quiero saber si estabas durmiendo cuando vino la policía". La respuesta de Lourdes fue contundente: "Entraron con patada de allanamiento y no entendía nada, tuve una angina de put* madre". En ese momento, la propia Fabiana dejó en claro que no creía esa parte del relato, marcando un instante de gran tensión.

Pero la revelación más impactante llegó cuando Fernández se refirió a la situación legal de Leandro García Gómez. Con visible pesar, la artista declaró: "Estoy muy triste de que le hayan negado la libertad". Esta postura genera una contradicción evidente con la imagen de víctima que construye la causa judicial, donde el hombre permanece encarcelado porque la Justicia considera que Lourdes sigue en peligro.

Esta misma línea de defensa hacia su expareja la repitió en otros medios. En una entrevista para el programa A la Tarde, la cantante volvió a expresar su pesar con las mismas palabras: "Estoy muy triste con eso, él no me hizo nada". Mientras tanto, desde su entorno legal insisten con el pedido de que se avance en la investigación, pidiendo que Fernández sea considerada víctima de trata, un contraste que profundiza el misterio.

El episodio, que comenzó con una angustiosa denuncia, derivó en un final feliz con su rescate. Sin embargo, las declaraciones públicas de Lourdes Fernández abren ahora un nuevo capítulo lleno de interrogantes sobre la verdadera naturaleza de su vínculo con García Gómez, dejando al público y a la justicia ante un rompecabezas por descifrar.

