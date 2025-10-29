miércoles 29 de octubre 2025

En Alto de Sierra

Identificaron al hombre fallecido en una finca en Santa Lucía y confirmaron la causa de muerte

El hombre fue hallado sin vida en una finca de Alto de Sierra. Según confirmaron fuentes judiciales, no hubo signos de violencia e indicaron que sufrió un infarto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El hecho ocurrió entre las 18 del martes 28 y las 3 de la madrugada de este miércoles 29 de octubre, en una propiedad situada sobre Avenida Libertador San Martín 5438 Este, casi esquina Urquiza, en Santa Lucía. Según confirmaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, la intervención estuvo a cargo de la Comisaría 5ª, junto a personal de Brigada de Investigaciones y Policía Científica.

De acuerdo a los primeros datos recabados, el hombre había manifestado fuertes dolores en el pecho durante la mañana del martes, por lo que su familia lo llevó al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos le diagnosticaron dolores musculares y le recetaron diclofenac. Sin antecedentes clínicos relevantes, Torres decidió retomar su jornada laboral en la finca donde trabajaba como contratista, realizando tareas de riego y zanjeo.

Pasadas las horas, y ante su ausencia prolongada, sus familiares salieron a buscarlo cerca de la medianoche. Al llegar al predio, encontraron su camioneta Chevrolet S10 blanca, dominio EFE 015, estacionada con la llave puesta. Tras recorrer los viñedos, hallaron el cuerpo de Torres tendido en el suelo, con una pala en las manos, en el sector este de la finca que da hacia calle Urquiza.

En el lugar trabajó el médico legista, quien no detectó signos de violencia ni indicios de criminalidad. La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue un infarto agudo de miocardio, ocurrido aproximadamente seis horas antes del hallazgo. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar los estudios correspondientes.

El caso quedó a cargo del fiscal Sebastián Gómez y del ayudante fiscal Adrián Elizondo, de la UFI Delitos Especiales N°5. También participaron en la investigación los efectivos de la Brigada de Investigaciones, bajo la supervisión del oficial Diego Garay.

