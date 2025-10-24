viernes 24 de octubre 2025

En Santiago del Estero

Falleció un hombre en un hotel alojamiento y buscan a la mujer que lo acompañaba porque se escapó

El cuerpo fue hallado por la dueña del hotel alojamiento. En las próximas horas se realizará la autopsia para conocer el motivo del fallecimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hecho insólito ocurrió en Santiago del Estero, donde un hombre de 59 años fue encontrado muerto dentro de la habitación de un hotel alojamiento. La mujer que lo acompañaba escapó del lugar y es buscada por los investigadores.

El hecho sucedió el jueves por la mañana en un “telo” ubicado a la altura del kilómetro 1205, en una zona conocida como La Curva de Termas del Río Hondo, en la mencionada provincia.

Cerca de las 10:30 la propietaria del establecimiento alertó a la Policía luego de que descubrieran al hombre muerto en la habitación 3. Según especificó, el cliente había ingresado minutos antes al lugar a bordo de una camioneta Ford Ranger gris junto a una mujer.

Ambos entraron al cuarto, pero luego de unos minutos ella se retiró del establecimiento. Cuando se cumplió el turno, la encargada llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Ante esta situación decidió ingresar y encontró al cliente inconsciente.

Enseguida alertaron a las autoridades y personal de la División Criminalística llegó al lugar para realizar las pericias correspondientes bajo la supervisión del fiscal de turno, Emanuel Sabater.

El representante del Ministerio Público Fiscal ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de la ciudad Capital, donde se le realizará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. La víctima fue identificada como José Luis Lescano, de 59 años, quien vivía en el barrio Obrero de Las Termas, y que fue reconocido por su hermano.

La policía secuestró la camioneta en la que Lescano había llegado, $90.000, una botella de gaseosa, un celular y otros objetos personales. Por otra parte, el fiscal Sabater solicitó que se reconstruya el recorrido del vehículo a través de las cámaras de seguridad.

Por ahora, la acompañante que escapó no fue identificada y se intensifica el trabajo de los investigadores para dar con ella.

FUENTE: Crónica

