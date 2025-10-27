lunes 27 de octubre 2025

Confirmado

Apareció el hombre que era intensamente buscado en Albardón: dónde estaba

La noticia fue ratificada por fuentes judiciales durante la mañana de este lunes. Se encuentra sano y salvo. Permaneció desaparecido por cuatro días y hasta trascendió que lo habían encontrado durante el último sábado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después de tres días de intensa búsqueda, finalmente Raúl Ceferino Araya fue finalmente encontrado sano y salvo. La policía de la Unidad Ciclística logró dar con el hombre de 50 años durante la mañana de este lunes 27 de octubre, tras un operativo que mantuvo en vilo a familiares y vecinos de Albardón.

Según confirmaron fuentes policiales, Araya fue hallado en calle Ricardo Rojas al 215, en la Villa San Martín -Rawson-. Personal médico del 107 lo asistió en el lugar y constató que se encontraba en buen estado de salud. Luego fue trasladado a su domicilio por efectivos de búsqueda y rescate.

El operativo fue coordinado por la Unidad Ciclística, con la colaboración del personal de salud y del área de búsqueda y rescate, quienes trabajaron durante todo el fin de semana luego de la denuncia por desaparición. Araya se había ausentado de su hogar el pasado 23 de octubre, lo que motivó la rápida intervención policial.

Durante los días previos, la investigación reconstruyó sus últimos movimientos. Incluso, el sábado circuló el rumor de que habría sido hallado con vida en un hotel capitalino, pero el fiscal José Plaza desmintió esa versión y aclaró que la búsqueda seguía activa.

