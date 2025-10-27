lunes 27 de octubre 2025

Ruta 20

Atraparon a dos menores con una escopeta en Caucete

Los adolescentes, de 15 y 17 años, fueron interceptados por la policía mientras caminaban por la banquina de la Ruta 20. El arma estaba envuelta en una campera y un nylon negro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron demorados este domingo por la tarde en Caucete. Según informaron, efectivos policiales los sorprendieran portando una escopeta.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 20, a la altura de calle 16, cuando personal de la Unidad Operativa Villa Independencia realizaba tareas de prevención y seguridad en la zona. Según informaron fuentes policiales, el operativo fue encabezado por el Sargento Eduardo Guevara y el Agente Fernando Acosta.

Mientras patrullaban en dirección este-oeste, los uniformados divisaron a dos jóvenes que caminaban por la banquina sur de la ruta. Al notar la presencia policial, ambos intentaron alejarse rápidamente, por lo que fueron interceptados para su identificación.

image

Durante la entrevista, los adolescentes -con domicilio en los barrios Marayes y Caucete- mostraron una actitud nerviosa. Los efectivos les solicitaron que exhibieran los elementos que llevaban envueltos en un nylon negro y una campera azul, y constataron que se trataba de una escopeta marca Centauro, sin numeración visible ni precisión de calibre.

image

Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata al Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Primera Nominación, a cargo del juez Jorge Toro, quien ordenó el secuestro del arma de fuego y el traslado de los menores a sede policial, donde fueron posteriormente entregados a sus progenitores.

El procedimiento contó además con la presencia del Subcomisario Gabriel Yacante, y el hecho quedó caratulado como “Portación ilegítima de un arma de fuego”, bajo el Sumario Prevencional N° 23/25, con intervención del juzgado mencionado.

