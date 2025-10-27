lunes 27 de octubre 2025

Villa Molina

Los terribles videos del voraz incendio que provocó la destrucción de una casa en Rivadavia

El incidente ocurrió durante la madrugada de este lunes en Villa Molina. Indicaron que la humilde vivienda quedó totalmente destrozada. Piden colaboraciones a través de las redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un devastador incendio ocurrido durante las primeras horas de este lunes dejó en ruinas una vivienda en Villa Molina, en Rivadavia, y a una familia entera sin nada. Las llamas consumieron por completo la casa y un video difundido en redes sociales muestra la magnitud del fuego, que se propagó con violencia.

El siniestro se produjo alrededor de las 5 de la madrugada. En el lugar vivía una mujer de 69 años, de apellido Aracena, con varios hijos. Según contaron allegados, todos ellos presentan distintos problemas de salud, lo que agrava aún más la situación que están atravesando.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1982846521541644556&partner=&hide_thread=false

El fuego arrasó con todo lo que había en el interior. Muebles, ropa, electrodomésticos y documentos. Solo quedaron escombros y las paredes ennegrecidas por el humo. La familia perdió absolutamente todo.

image

Vecinos y conocidos comenzaron una campaña solidaria para ayudarlos a recuperar lo esencial. Solicitan colaboración con ropa, calzado, frazadas y otros elementos básicos. Quienes puedan colaborar pueden comunicarse al 2645628965, según informaron a través de las redes sociales.

