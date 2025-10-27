Los terribles videos del voraz incendio que provocó la destrucción de una casa en Rivadavia

Un devastador incendio ocurrido durante las primeras horas de este lunes dejó en ruinas una vivienda en Villa Molina, en Rivadavia, y a una familia entera sin nada. Las llamas consumieron por completo la casa y un video difundido en redes sociales muestra la magnitud del fuego, que se propagó con violencia.

En el TOF En videos, el momento de la absolución a los acusados por el caso Raúl Tellechea y la reacción de toda la sala

En las redes ¡Otra vez sopa! Aparecieron nuevos videos de "luces extrañas" en Jáchal

El siniestro se produjo alrededor de las 5 de la madrugada. En el lugar vivía una mujer de 69 años, de apellido Aracena, con varios hijos. Según contaron allegados, todos ellos presentan distintos problemas de salud, lo que agrava aún más la situación que están atravesando.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1982846521541644556&partner=&hide_thread=false El terrible video del voraz incendio que provocó la destrucción de una casa en Rivadavia pic.twitter.com/35l0vALLUz — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 27, 2025

El fuego arrasó con todo lo que había en el interior. Muebles, ropa, electrodomésticos y documentos. Solo quedaron escombros y las paredes ennegrecidas por el humo. La familia perdió absolutamente todo.

image

Vecinos y conocidos comenzaron una campaña solidaria para ayudarlos a recuperar lo esencial. Solicitan colaboración con ropa, calzado, frazadas y otros elementos básicos. Quienes puedan colaborar pueden comunicarse al 2645628965, según informaron a través de las redes sociales.