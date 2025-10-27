lunes 27 de octubre 2025

Gendarmería

Armaban disturbios en la terminal de Jáchal y cuando los revisaron uno tenía casi 28 envoltorios de cocaína en la boca

Dos sujetos, uno de ellos con extenso prontuario delictivo, fueron aprehendidos en la terminal de ómnibus de Jáchal. Se habían escondido la droga en la boca para poder trasladarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
drogas en Jáchal

Una simple contravención terminó en el hallazgo de drogas en la Terminal de Ómnibus de Jáchal. Dos sujetos que ocasionaban disturbios, escondían varios envoltorios de cocaína en su auto y en el interior de la boca de uno de ellos.

Gendarmería Nacional y personal de la Policía de San Juan intervinieron al ser alertados por la pelea de dos hombres que discutían y generaban molestias a los pasajeros. Sin embargo, según informó Actualidad Jachallera, cuando los interceptaron, notaron que uno de ellos tenía algo extraño en su boca. Al revisarlo, encontraron casi una decena de envoltorios de cocaína. En el vehículo en el que se trasladaban, hallaron más droga, sumando un total de 28 paquetitos con sustancias.

image

Los sujetos fueron identificados como Vergara, que además posee un largo prontuario con antecedentes penales, y Campillay. Ambos quedaron detenidos y la droga fue decomisada por Gendarmería.

Cuando pesaron la cocaína, era un total de 11 gramos.

Tanto Campillay como Vergara quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal, investigados por comercialización de estupefacientes.

