lunes 27 de octubre 2025

San Juan

Condenan a 9 años de prisión a un abuelo que violó en reiteradas ocasiones a su nieta

Los abusos habrían ocurrido cuando la menor tenía 8 años y se extendieron hasta los 12 cuando la nena lo contó. Por segunda vez ocurrió este juicio abreviado, la primera no prosperó porque decía que “era mucho” y que “no entendía”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un sujeto, de 68 años, acusado de violar en reiteradas ocasiones a su nieta, este lunes fue condenado a 9 años de prisión efectiva. Esta pena la aceptó en un juicio abreviado, tras un acuerdo en el que llegaron las partes.

Cabe aclarar que es la segunda vez que este sujeto tiene una audiencia de juicio abreviado, pero en la primera ocasión no prosperó porque él no estaba de acuerdo con los años y decía que no entendía lo que ocurría en la audiencia.

Este hombre estaba a punto de ir a juicio y podría haber recibido hasta 24 años tras las rejas. Este lunes estaba pactado que se realice la audiencia de control de acusación, pero la fiscalía a cargo de Valentina Bucciarelli y la defensora oficial Sandra Leveque llegaron a un acuerdo. Los términos fueron presentados al juez Federico Rodríguez y este homologó el acuerdo y lo sentenció.

Un dato no menor, es que este hombre iba a ir a juicio por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores; pero se recalificó y solo se lo declaró culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado; expresaron fuentes judiciales.

El juicio abreviado que no prosperó

Hace un tiempo atrás, este hombre iba a aceptar ser sentenciado a 10 años de prisión. Acuerdo en el que había llegado su abogado defensor, en ese momento Castán, y la fiscal de UFI ANIVI. Ese abreviado no tuvo frutos, porque el acusado empezó a decir que no entendía nada, que era mucho tiempo en la cárcel, entre otras cosas. Ante ese contexto, el juez dijo que no podía seguir adelante con la audiencia y la suspendió.

Al poco tiempo tuvo otra audiencia por revisión de medidas cautelares. Esa vez su abogado no fue y renunció vía telefónica. Y desde ese día, la defensora oficial Sandra Leveque se hizo cargo de su causa.

El hecho

Los hechos son aberrantes y sobre lo que se puede dar a conocer, es que este hombre violó en reiteradas ocasiones a su nieta. Hechos que habrían iniciado desde que tenía 8 años y se extendieron hasta los 12.

