lunes 27 de octubre 2025

Gran susto

Impactantes imágenes del incendio en un conocido restobar de Capital

Aparecieron nuevas grabaciones del impresionante incendio que se desató en el reconocido local gastronómico Chinga Tu Madre, ubicado frente a la Casa de Gobierno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
incendio

Este domingo, un incendio de gran magnitud en un reconocido restobar de San Juan generó pánico en las inmediaciones de Casa de Gobierno.

Según las primeras informaciones, el fuego habría comenzado en el fondo del predio del local Chinga Tu Madre, una zona con abundante vegetación, y luego se extendió rápidamente hacia la cocina. El viento Sur fue un factor clave en la propagación de las llamas, que generaron tensión y miedo en todo el barrio residencial.

Los Bomberos actuaron con rapidez, logrando controlar el siniestro en pocos minutos y trabajando luego en el enfriamiento del lugar para evitar nuevos focos.

Afortunadamente, no hubo heridos, aunque los daños materiales fueron importantes.

El local tiene frente sobre Avenida Libertador, entre Lateral de Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento, y otro acceso por el Lateral entre Ignacio de la Roza y Libertador.

Desde la Policía confirmaron que el fuego no alcanzó la Casa de Gobierno, pese a la cercanía.

