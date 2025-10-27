Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

Qué pasa con las clases en San Juan en medio del viento Sur.

A primera hora de la mañana de este lunes 27 de octubre y en medio del alerta por viento Sur que rige en el Gran San Juan y los alrededores, el Ministerio de Educación de la provincia anunció que el dictado de clases es normal en el Turno Mañana, en las escuelas en las que no se votó durante la jornada de ayer domingo.

"Las clases son normales durante la mañana de hoy", aseguraron desde el Ministerio de Educación. La medida rige para las escuelas en las que no hubo actividad elector durante ayer. Debido a que, en el Turno Mañana, en los establecimientos en los que sí se votó, no habrá actividad escolar para permitir las tareas de limpieza y reacondicionamiento.

En contraposición, desde la Universidad Nacional de San Juan indicaron que se definió la suspensión de clases en el turno mañana en los tres institutos preuniversitarios: Colegio Central, Escuela Industrial y Escuela de Comercio.

Además, todas las facultades y la escuela universitaria suspenden clases de 7 a 14 horas.

Lo que se suspende en los preuniversitarios y facultades de la UNSJ es toda actividad administrativa y pedagógica de manera que las actividades académicas migran al plan de continuidad pedagógica. También informaron que se suspende las actividades administrativas y deportivas salud universitaria, servicio social, atención al público y oficina de género hasta las 14 horas y no se realizará el servicio de almuerzo a los comedores universitarios para lo cual hay que estar atentos a partir de las 13:30 cuando se informará sobre la continuidad o no de la medida.

A su vez, desde la Universidad Católica de Cuyo no emitieron comunicados, por lo que se entiende que la actividad será normal, al menos por el momento.

El alerta por viento

La Dirección de Protección Civil informó que, durante la mañana y tarde de este lunes 27 de octubre, se prevé la ocurrencia de viento del sector sur para los departamentos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Se trata de un alerta por viento, de grado Amarillo: El área será afectada por vientos del sector sur o sudeste con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones por alerta de vientos fuertes: