Por el viento, piden cuidar el agua en todo San Juan

OSSE informó que podría haber problemas con el sumistro de agua potable debido al impacto del viento Sur.

Durante las primeras horas de este lunes, ante el alerta meteorológica dictada por el Servicio Meteorológico Nacional y por la Dirección de Protección Civil de la provincia por fuerte viento Sur en el Gran San Juan y alrededores, desde Obras Sanitarias (OSSE), pidieron a los sanjuaninos cuidar el agua. Según indicaron, debido al fenómeno, podría haber complicaciones en el suministro del servicio.

“Debido al alerta por vientos fuertes en toda la provincia se refuerzan las guardias de mantenimiento con más servicios y en el centro de atención al usuario, para asegurar la continuidad del servicio en caso de que se presente algún inconveniente”, indicaron desde la empresa.

Y detallaron: “Las fuertes ráfagas de viento pueden ocasionar la interrupción del suministro eléctrico u obstrucciones en las tomas de agua cruda afectando el normal funcionamiento de los sistemas de agua potable”.

En ese contexto, sugirieron: “Extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario priorizando el consumo de agua potable para actividades básicas de bebida higiene y alimentación”.