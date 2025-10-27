lunes 27 de octubre 2025

Atención

Por el viento, piden cuidar el agua en todo San Juan

Desde la empresa OSSE emitieron un comunicado adelantando que, por el fenómeno, podría haber complicaciones en el suministro de agua.

Por Redacción Tiempo de San Juan
OSSE informó que podría haber problemas con el sumistro de agua potable debido al impacto del viento Sur.

Durante las primeras horas de este lunes, ante el alerta meteorológica dictada por el Servicio Meteorológico Nacional y por la Dirección de Protección Civil de la provincia por fuerte viento Sur en el Gran San Juan y alrededores, desde Obras Sanitarias (OSSE), pidieron a los sanjuaninos cuidar el agua. Según indicaron, debido al fenómeno, podría haber complicaciones en el suministro del servicio.

“Debido al alerta por vientos fuertes en toda la provincia se refuerzan las guardias de mantenimiento con más servicios y en el centro de atención al usuario, para asegurar la continuidad del servicio en caso de que se presente algún inconveniente”, indicaron desde la empresa.

Y detallaron: “Las fuertes ráfagas de viento pueden ocasionar la interrupción del suministro eléctrico u obstrucciones en las tomas de agua cruda afectando el normal funcionamiento de los sistemas de agua potable”.

image

En ese contexto, sugirieron: “Extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario priorizando el consumo de agua potable para actividades básicas de bebida higiene y alimentación”.

Por Redacción Tiempo de San Juan

