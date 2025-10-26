San Juan bajo alerta meteorológica por viento: la semana arrancará con una fresca sorpresa

La nueva semana comenzará en San Juan con un alerta meteorológica amarillo por viento Sur, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. El reporte indica que el fenómeno afectará al Gran San Juan y alrededores y que tendrá un fuerte impacto en la temperatura.
Según el pronóstico, el viento Sur llegará con fuerza desde el lunes 27 de octubre, luego de las 5 e impactará durante la mañana y la tarde.
Las zonas más afectadas serán 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento.
“El área será afectada por vientos del sur o sudeste con velocidades entre 40 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, indica el reporte.
En cuanto a la temperatura, se espera para este lunes una mínima de 10 grados y una máxima de sólo 15 grados, después del domingo en que el termómetro rozó los 30 grados.
En tanto que, para el martes, se prevé una mínima de 5 grados y una máxima de 17 grados. A partir de ahí, con el correr de los días se espera que la temperatura vaya subiendo paulatinamente.