lunes 27 de octubre 2025

Pronóstico

San Juan bajo alerta meteorológica por viento: la semana arrancará con una fresca sorpresa

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por el frente que ingresará poco antes del amanecer e impactará con fuerza en el Gran San Juan y alrededores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Emitieron alerta por viento Sur para gran parte de San Juan y la temperatura bajará drásticamente este lunes.

La nueva semana comenzará en San Juan con un alerta meteorológica amarillo por viento Sur, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. El reporte indica que el fenómeno afectará al Gran San Juan y alrededores y que tendrá un fuerte impacto en la temperatura.

san juan voto: con los tres diputados nacionales electos, asi fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
ferias de la economia popular en san juan: el refugio de las mujeres mayores de 50 para ganarle a la inflacion
Historias

Ferias de la economía popular en San Juan: el refugio de las mujeres mayores de 50 para ganarle a la inflación

Según el pronóstico, el viento Sur llegará con fuerza desde el lunes 27 de octubre, luego de las 5 e impactará durante la mañana y la tarde.

Las zonas más afectadas serán 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

“El área será afectada por vientos del sur o sudeste con velocidades entre 40 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, indica el reporte.

En cuanto a la temperatura, se espera para este lunes una mínima de 10 grados y una máxima de sólo 15 grados, después del domingo en que el termómetro rozó los 30 grados.

En tanto que, para el martes, se prevé una mínima de 5 grados y una máxima de 17 grados. A partir de ahí, con el correr de los días se espera que la temperatura vaya subiendo paulatinamente.

