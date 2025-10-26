lunes 27 de octubre 2025

Elecciones 2025

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional

El primer puesto fue para Fuerza San Juan, liderado por Cristian Andino. Siguió Fabián Martín -de X San Juan- y completó el podio el espacio de Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Datos similares a las pasadas elecciones legislativas nacionales en San Juan. Al igual que en 2023, hubo escenario de tercios en la provincia y los mismos frentes tendrán una banca respectivamente en la Cámara de Diputados de la Nación.

Con el 98,48% de las mesas escrutadas -1.815 de 1.843- y el 98,46% del padrón provincial contabilizado, Fuerza San Juan se quedó con el primer lugar, obteniendo el 34,42% de los votos, equivalentes a 145.142 sufragios. Le siguió X San Juan, con 31,05% y 131.158 votos, mientras que La Libertad Avanza alcanzó el 26,00% y 109.825 votos.

De esta forma, Cristian Andino, Fabián Martín y Abel Chiconi serán los próximos diputados nacionales por San Juan. Ellos acompañarán a los legisladores electos en 2023: la orreguista Nancy Picón, el libertario José Peluc y el peronista Jorge “Koki” Chica, consolidando un escenario prácticamente idéntico al de hace dos años.

El resto de las fuerzas quedó relegado: Provincias Unidas logró 1,89% (8.009 votos), Cruzada Renovadora 1,61% (6.845), Evolución Liberal 1,53% (6.491), Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad 1,42% (6.030), Partido Libertario 1,28% (5.444) e Ideas de la Libertad 0,76% (3.240).

