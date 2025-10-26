Estreno de la Boleta Única en San Juan: aceptación entre los votantes y rapidez en las mesas

Este domingo, la Boleta Única de Papel (BUP) hizo su estreno en las elecciones legislativas nacionales. En San Juan, los votantes mostraron aceptación ante este nuevo sistema y comentaron que es mucho más rápido y eficaz que el anterior.
La Boleta Única de Papel debutó este domingo en las elecciones legislativas. En San Juan, los votantes la recibieron de manera positiva y destacaron la rapidez del proceso en las mesas.
Las autoridades de mesa indicaron que la gente ingresaba con mayor rapidez y, en unos segundos, ya emitía su voto. Solo en una de las escuelas relevadas por Tiempo de San Juan se registró una queja: una señora manifestó que “no tenía privacidad” para votar. Sin embargo, en general, el sistema tuvo una buena recepción.
La Ley 27.781, sancionada el 1 de octubre de 2024 por la Cámara de Diputados de la Nación, modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la BUP como instrumento de votación en elecciones nacionales. Así, la Boleta Única de Papel se implementará por primera vez en las elecciones nacionales legislativas de 2025.
La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma hoja a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.
Diseño y votación
La boleta está dividida en espacios horizontales para cada categoría de cargos y columnas verticales para cada agrupación política con listas oficializadas. Junto a cada cargo hay un casillero en blanco para que el votante pueda marcar su elección.
El día de la elección, el elector se identifica con su Documento Nacional de Identidad en su mesa, recibe la boleta y un bolígrafo, ingresa a la cabina de votación, marca los casilleros correspondientes a su elección, dobla la boleta siguiendo las instrucciones y la introduce en la urna.