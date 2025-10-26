San Juan empezó movido con las elecciones y un temblor: ¿lo sentiste?

Un domingo de elecciones muy movido y no solo por las Elecciones 2025. A primera hora hubo un temblor y muchos sanjuaninos lo sintieron, el mismo tuvo una magnitud de 3.9, según los datos del INPRES.

El mismo tuvo epicentro en el Sur de la provincia y la profundidad fue de 114 kilómetros. El horario en el que ocurrió fue a las 7:05 horas precisamente,

Después se registraron otros dos, uno por hora. A las 8:01 hubo uno de 2.5 y a las 8:59 de 2.7. Mirá los detalles del temblor en San Juan aquí: Captura de pantalla 2025-10-26 091942

Compartí esta nota en redes sociales:







