San Juan empezó movido con las elecciones y un temblor: ¿lo sentiste?

Un domingo de elecciones muy movido y no solo por las Elecciones 2025. A primera hora hubo un temblor y muchos sanjuaninos lo sintieron, el mismo tuvo una magnitud de 3.9, según los datos del INPRES.
domingo 26 de octubre 2025
El mismo fue a primera hora, precisamente a las 7:05. Mirá todos los detalles.
El mismo tuvo epicentro en el Sur de la provincia y la profundidad fue de 114 kilómetros. El horario en el que ocurrió fue a las 7:05 horas precisamente,
Después se registraron otros dos, uno por hora. A las 8:01 hubo uno de 2.5 y a las 8:59 de 2.7.