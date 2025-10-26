lunes 27 de octubre 2025

Elecciones 2025 en todo el país

Así quedará la Cámara de Diputados nacional, tras el triunfo de La Libertad Avanza en el país

Con 93 bancas en Diputados, el espacio libertario logra una posición clave para sostener su agenda legislativa y reforzar la gobernabilidad, mientras el peronismo retiene la primera minoría y se prepara para una nueva etapa de negociación política.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Superando las expectativas de sus propios dirigentes, La Libertad Avanza consiguió un importante avance en la Cámara de Diputados tras las elecciones nacionales. A partir del 10 de diciembre, el bloque libertario contará con 93 representantes, una cifra que le permite superar el tercio del cuerpo y consolidar una base de poder legislativo que Milei no tuvo durante su primer año de gestión.

batacazo de la libertad avanza en provincia de buenos aires: remonto las legislativas locales y le gano al peronismo
Elecciones 2025 en el país

Batacazo de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires: remontó las legislativas locales y le ganó al peronismo
provincia por provincia, que pone en juego cada espacio politico en las elecciones del domingo
Congreso

Provincia por provincia, qué pone en juego cada espacio político en las elecciones del domingo

Este resultado es especialmente relevante porque garantiza al oficialismo la posibilidad de defender vetos presidenciales y frenar eventuales intentos de juicio político, además de mejorar sus condiciones para negociar la sanción de leyes clave. Con el nuevo reparto, el gobierno libertario podría alcanzar el quórum (129 votos) si logra acuerdos con sectores aliados del PRO, representantes provinciales y bloques minoritarios.

La nueva correlación de fuerzas implica un cambio sustancial en la dinámica del Congreso. Hasta ahora, el oficialismo había enfrentado importantes tropiezos legislativos, como el rechazo de la ley de discapacidad, los incrementos en el financiamiento universitario y la aprobación de la emergencia pediátrica. Con esta nueva composición, el Ejecutivo tendrá mayor margen para bloquear proyectos que contradigan su programa económico y sostener el rumbo fiscal que impulsa el ministro de Economía.

En el plano político, los resultados reafirman el liderazgo nacional de Javier Milei y le otorgan una posición de mayor fortaleza frente a los gobernadores. Desde su entorno aseguran que el Presidente buscará recomponer vínculos institucionales para avanzar con reformas estructurales, entre ellas las de índole laboral y tributaria. “Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir acuerdos”, señaló Milei durante su discurso de la noche electoral.

Los gobernadores agrupados en el espacio Provincias Unidas, que aspiraban a proyectarse como un nuevo polo de poder nacional, fueron algunos de los principales derrotados en esta elección. El cordobés Juan Schiaretti no logró imponerse en su provincia, mientras que Gonzalo Roca, representante libertario, se consolidó como una de las sorpresas de la jornada. En tanto, referentes provinciales como Gustavo Valdés en Corrientes o Nacho Torres en Chubut sufrieron una merma de apoyo respecto a comicios anteriores, lo que debilita sus chances de convertirse en figuras con peso nacional.

En el Congreso, el PRO conservará cerca de 26 bancas, incluyendo los 14 diputados propios y una docena electos en listas conjuntas con La Libertad Avanza. Dentro del partido, la estrategia de Patricia Bullrich de acercamiento al oficialismo fue validada por los resultados. Sin embargo, desde el entorno libertario remarcan que no dependerán exclusivamente de ese espacio y que buscarán tejer acuerdos puntuales con bloques menores y dirigentes de distintas provincias.

El peronismo, por su parte, quedará con una bancada de 97 diputados, manteniendo la primera minoría. Si bien la pérdida de bancas no es significativa, la derrota electoral generó tensiones internas en el espacio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde se evidenció el distanciamiento entre La Cámpora y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof. Analistas políticos anticipan que esa fractura podría complicar la coordinación de la oposición dentro del Congreso.

La nueva composición de la Cámara obliga a todos los sectores a replantear estrategias y alianzas. Mientras el oficialismo buscará consolidar su mayoría operativa a través de acuerdos con provincias y espacios afines, la oposición deberá redefinir su rol para conservar influencia en las comisiones y en la agenda legislativa.

Con este escenario, Milei enfrentará la segunda mitad de su mandato con un Congreso menos hostil y con capacidad para imponer su impronta política.

Diputados: la Comisión Investigadora de la estafa Libra aprobó convocar a Javier Milei a dar explicaciones

Se viene una semana muy caliente en Diputados, con ANDIS, Libra, Fentanilo y otros temas en agenda

Si Karina Milei no va a la interpelación a Diputados, podría ser llevada por la fuerza pública

En Ullum vuelven a la carga con la puja por un famoso predio de larga historia

Así quedó el mapa electoral en el país, con una mayoría violeta

Video: a pesar de la derrota, Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia

Las palabras de Kicillof, tras la derrota de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires: "Los resultados fueron muy ajustados"

"¡Qué lindo le queda el violeta a la Argentina!": Javier Milei celebró la victoria y llamó a los gobernadores para el diálogo

que pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, como y donde pagarlas
Elecciones 2025

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas

Por Redacción Tiempo de San Juan

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional
Elecciones 2025

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas
Elecciones 2025

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado
Análisis

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado

Por Natalia Caballero
Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro
Análisis

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio
Análisis

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca
Análisis

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos
Elecciones 2025

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos