Provincia por provincia, qué pone en juego cada espacio político en las elecciones del domingo

Los argentinos iremos a las urnas este domingo 26 de octubre para elegir 127 diputados nacionales en todas las provincias, mientras que en ocho también se votarán senadores, es decir, un total de 24.

Como partido gobernante, La Libertad Avanza irá con el desafío de lograr un número de bancas que le permita salir de la condición de extrema minoría que posee. Aunque se anticipa que, independientemente de su performance, no llegaría por sí solo a un tercio del recinto.

Los escaños que se ponen en juego son los que las distintas fuerzas políticas obtuvieron en 2021. En el caso de LLA, aquellos comicios fueron el comienzo del presidente Javier Milei en la vida política, cuando resultó electo diputado por la Ciudad de Buenos junto a Victoria Villarruel.

Pero, producto de los aliados que cosechó en su primer año, como así también el retorno de algunas figuras al espacio, el oficialismo expondrá en estas elecciones no 2, sino un total de 8 bancas de la Cámara baja. Entre ellas están las de los bonaerenses José Luis Espert -caído en desgracia- y Carolina Píparo, que habían ingresado en 2021 separados de Milei, bajo el sello “Avanza Libertad”, luego se separaron y finalmente volvieron a unirse en el bloque libertario, compuesto hoy por 37 integrantes.

Yendo a la primera minoría, Unión por la Patria, que tiene 98 miembros, arriesgará 46 bancas. Entre las figuras del espacio a los que se les vence el mandato el próximo 10 de diciembre y no buscarán la reelección se encuentran Daniel Arroyo, Daniel Gollán, Leopoldo Moreau, Leandro Santoro, Gisela Marziotta y Carlos Heller.

En el caso del Pro, pondrá en juego el lugar de 21 de sus 35 miembros. Diego Santilli se convirtió en la cabeza de lista de la alianza LLA en PBA, mientras que otros se irán, como María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, Fernando Iglesias y Gerardo Milman.

Por la UCR, el bloque de 14 diputados que conduce Rodrigo de Loredo expondrá 11 bancas; mientras que Democracia para Siempre, el espacio de los radicales díscolos comandados por Pablo Juliano, se jugará 9 de los 12 escaños que hoy tiene. Los radicales "peluca" de Liga del Interior arriesgarán 3 de 6. A Mario Barletta, radical santafesino bajo el monobloque Unidos, se le termina el mandato.

El bloque Encuentro Federal, presidido por Miguel Pichetto, debe renovar 7 de 15, entre ellos Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó, los primeros tres nombres de la lista de Provincias Unidas en PBA.

En tanto, la Coalición Cívica, de 6 integrantes, se jugará 4 escaños; Innovación Federal, 3 de 9; el Frente de Izquierda, 4 de 5; Independencia 2 de 3; Futuro y Libertad, 1 de 2; Producción y Trabajo, 1 de 2; y Por Santa Cruz 1 de 2.

Además de Barletta, los monobloques que expondrán su banca serán Movimiento Popular Neuquino, de Osvaldo Llancafilo; CREO, de Paula Omodeo; Defendamos Santa Fe, de Roberto Mirabella; Somos Fueguinos, de Ricardo Garramuño; y Republicanos Unidos, de Ricardo López Murphy.

De los bloques que conforman la Cámara de Diputados, no pondrán en juego nada el interbloque Desarrollo y Coherencia, conformado por 6 exlibertarios que ingresaron en 2023.

Todos los nombres de los diputados a los que se les vence el mandato y cuántas bancas arriesga cada bloque

BUENOS AIRES (35 de 70)

UP (15): Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Daniel Gollán, Rogelio Iparraguirre, Mónica Litza, Mónica Macha, Micaela Morán, Leopoldo Moreau, Sergio Palazzo, Marcela Passo, Julio Pereyra, Agustina Propato, Vanesa Siley, Brenda Vargas Matyi, Hugo Yasky

Pro (7): Gabriela Besana, Florencia de Sensi, Alejandro Finocchiaro, Gerardo Milman, Javier Sánchez Wrba, Diego Santilli, María Sotolano

EF (3): Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer

CC-ARI (3): Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López

LLA (2): José Luis Espert, Carolina Píparo

DpS (2): Facundo Manes, Danya Tavela

UCR (1): Fabio Quetglas

FIT (2): Juan Carlos Giordano, Vilma Ripoll

CATAMARCA (3 de 5)

UP (2): Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez

Liga del Interior (1): Francisco Monti

CHACO (4 de 7)

UP (2): Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak

Pro (1): Marilú Quiroz

DpS (1): Juan Carlos Polini

CHUBUT (2 de 5)

UP (1): Eugenia Alianiello

Pro (1): Ana Clara Romero

CIUDAD DE BUENOS AIRES (13 de 25)

Pro (3): María Eugenia Vidal, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet

UP (3): Leandro Santoro, Gisela Marziotta, Carlos Heller

LLA (2): Nicolás Emma, María Fernanda Araujo

UCR (1): Martín Tetaz

CC-ARI (1): Paula Oliveto Lago

RU (1): Ricardo López Murphy

DpS (1): Carla Carrizo

FIT (1): Mercedes de Mendieta

CORRIENTES (3 de 7)

DpS (1): Manuel Aguirre

Pro (1): Sofía Brambilla

UP (1): Jorge Romero

CÓRDOBA (9 de 18)

EF (3): Oscar Agost Carreño, Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca

UCR (3): Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Rodrigo de Loredo

Pro (2): Héctor Baldassi, Laura Rodríguez Machado

UP (1): Pablo Carro

ENTRE RÍOS (5 de 9)

UP (2): Carolina Gaillard, Tomás Ledesma

DpS (1): Marcela Antola

Pro (1): Nancy Ballejos

UCR (1): Atilio Benedetti

FORMOSA (2 de 5)

UP (1): Ramiro Fernández Patri

DpS (1): Fernando Carbajal

JUJUY (3 de 6)

UCR (1): Natalia Sarapura

UP (1): Leila Chaher

FIT (1): Alejandro Vilca

LA PAMPA (3 de 5)

DpS (1): Marcela Coli

Pro (1): Martín Maquieyra

UP (1): Varinia Marín

LA RIOJA (2 de 5)

UP (2): Gabriela Pedrali, Ricardo Herrera

MENDOZA (5 de 10)

UCR (2): Julio Cobos, Pamela Verasay

UP (2): Adolfo Bermejo, Liliana Paponet

LLA (1): Álvaro Martínez

MISIONES (3 de 7)

Liga del Interior (1): Martín Arjol

IF (1): Carlos Fernández

LLA (1): Florencia Klipauka Lewtak

NEUQUÉN (3 de 5)

UP (1): Tanya Bertoldi

Liga del Interior (1): Pablo Cervi

MPN (1): Osvaldo Llancafilo

RÍO NEGRO (2 de 5)

IF (1): Agustín Domingo

Pro (1): Aníbal Tortoriello

SALTA (3 de 7)

UP (1): Emiliano Estrada

IF (1): Pamela Calletti

LLA (1): Carlos Zapata

SAN JUAN (3 de 6)

UP (2): Walberto Allende, Fabiola Aubone

PyT (1): María de los Ángeles Moreno

SAN LUIS (3 de 5)

LLA (1): Alberto Arancibia Rodríguez

Pro (1): Karina Bachey

UP (1): Natalia Zabala Chacur

SANTA CRUZ (3 de 5)

Por Santa Cruz (1): Facundo Prades

UP (1): Gustavo González

UCR (1): Roxana Reyes

SANTA FE (9 de 19)

Pro (2): Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina

UP (2): Magalí Mastaler, Eduardo Toniolli

Unidos (1): Mario Barletta

EF (1): Mónica Fein

DpS (1): Melina Giorgi

DSF (1): Roberto Mirabella

Futuro y Libertad (1): Gabriel Chumpitaz

SANTIAGO DEL ESTERO (3 de 7)

UP (3): José Herrera, María Luisa Montoto, Nilda Moyano

TIERRA DEL FUEGO (2 de 5)

UP (1): Carolina Yutrovic

SF (1): Ricardo Garramuño

TUCUMÁN (4 de 9)

Independencia (2): Elia Fernández, Agustín Fernández

CREO (1): Paula Omodeo

UCR (1): Roberto Sánchez

El Senado

De una importante mayoría que ostenta en el Senado, así también de notoria será la cantidad de bancas que Unión por la Patria se juegue en estas elecciones: sobre un total de 34 miembros, expondrá 15.

Las 9 restantes, ya que se renuevan 24 en total, con elección en 8 provincias, corresponden a la Unión Cívica Radical, con 4 de 13; el Pro, con 2 de 7; interbloque Provincias Unidas, con 2 de 5; y la perteneciente al monobloque Juntos Somos Río Negro.

CHACO

UP (2): María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rodas

UCR (1): Víctor Zimmermann

CABA

UCR (1): Martín Lousteau

UP (1): Mariano Recalde

Pro (1): Guadalupe Tagliaferri

ENTRE RÍOS

Pro (1): Alfredo de Angeli

UCR (1): Stella Maris Olalla

UP (1): Stefanía Cora

NEUQUÉN

UP (2): Oscar Parrilli, Silvia Sapag

PU (1): Lucila Crexell

RÍO NEGRO

UP (2): Martín Doñate, Silvina García Larraburu

JSRN (1): Mónica Silva

SALTA

UP (2): Nora del Valle Giménez, Sergio “Oso” Leavy

PU (1): Juan Carlos Romero

SANTIAGO DEL ESTERO

UP (3): Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Gerardo Montenegro, José Neder

TIERRA DEL FUEGO

UP (2): María Eugenia Duré, Cándida López

UCR (1): Pablo Blanco