jueves 23 de octubre 2025

A tener en cuenta

Elecciones legislativas: cuáles son los documentos válidos para votar el 26 de octubre

El Ministerio de Gobierno recordó a la población sanjuanina qué versiones del DNI podrán presentarse en las mesas de votación y aclaró que el documento digital no será aceptado.

Redacción Tiempo de San Juan
image.png

De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, el Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó cuáles son los documentos habilitados para emitir el voto.

Podrán utilizarse las siguientes versiones del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI tarjeta.

  • DNI tarjeta de libreta celeste con la leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar.

  • DNI libreta celeste.

  • DNI libreta verde.

  • Libreta de enrolamiento.

  • Libreta cívica.

Desde el organismo provincial recordaron que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior (más nuevo) al que figura en el padrón electoral, ya que no se permitirá votar con un DNI anterior.

Además, se aclaró que el DNI digital, disponible en teléfonos celulares mediante aplicaciones oficiales, no será válido para votar. Por eso, se recomienda llevar el documento físico el día de los comicios.

