Elecciones legislativas: cuáles son los documentos válidos para votar el 26 de octubre

De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, el Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó cuáles son los documentos habilitados para emitir el voto.

DNI tarjeta.

DNI tarjeta de libreta celeste con la leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar.

DNI libreta celeste.

DNI libreta verde.

Libreta de enrolamiento.

Libreta cívica.

Desde el organismo provincial recordaron que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior (más nuevo) al que figura en el padrón electoral, ya que no se permitirá votar con un DNI anterior.

Además, se aclaró que el DNI digital, disponible en teléfonos celulares mediante aplicaciones oficiales, no será válido para votar. Por eso, se recomienda llevar el documento físico el día de los comicios.