lunes 27 de octubre 2025

Elecciones 2025 en el país

Batacazo de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires: remontó las legislativas locales y le ganó al peronismo

Tras semanas de expectativa y tensiones en el distrito más grande del país, Diego Santilli y La Libertad Avanza lograron dar vuelta la elección, sorprendiendo a propios y ajenos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con más del 90% de las mesas escrutadas, la elección legislativa bonaerense de 2025 dejó un resultado inesperado: la lista de La Libertad Avanza encabezada por Diego Santilli obtuvo el 41,53% de los votos, superando al peronismo, que se quedó con el 40,84%. Lo que hace apenas un mes y medio parecía una ventaja cómoda para los gobernadores locales, se transformó en una remontada histórica para el oficialismo.

La provincia de Buenos Aires, con 35 bancas en disputa para la Cámara de Diputados, se convirtió en el epicentro de la jornada electoral. La implementación de la Boleta Única de Papel buscaba simplificar la votación, pero también acentuó la tensión en los búnkeres, donde dirigentes y militantes aguardaban expectantes los primeros resultados.

Santilli, que votó en Tigre, reconoció la exigencia de la campaña. “Ha sido una campaña difícil, corta para mí —18 días—, pero puse toda la actitud y la garra, y de eso se trata”, afirmó. Tras arribar al Hotel Libertador, donde se concentró el búnker de La Libertad Avanza, se mostró optimista: “Creo que vamos a hacer una buena elección… estamos descontando en la provincia. Es una elección muy difícil, hay que esperar los resultados”.

Por su parte, desde Fuerza Patria, los dirigentes bonaerenses celebraban los primeros indicios de consolidación en algunos distritos y resaltaban la presencia territorial. Alexis Guerrera destacó que “los resultados que estamos recibiendo en toda la provincia auguran un buen resultado y nos muestran que el apoyo del 55% que Javier Milei había recibido ha bajado notablemente. El pueblo bonaerense no respalda aquel resultado sobre el que habían hecho hincapié”.

A nivel nacional, La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias, consolidando su posición en la Cámara de Diputados. Pero fue en Buenos Aires donde el batacazo tomó forma, transformando la percepción de las legislativas locales y dejando claro que la política bonaerense aún guarda sorpresas hasta el último voto.

