Se viene una semana muy caliente en Diputados, con ANDIS, Libra, Fentanilo y otros temas en agenda

La Cámara de Diputados se prepara para una semana con debates calientes en las distintas comisiones, ya que entre los platos fuertes de la agenda se encuentra el Presupuesto 2026, la investigación por el caso de fentanilo contaminado y el caso $LIBRA entre otros.

Las reuniones comenzarán temprano este martes a las 11 en el Anexo “C” del 2° piso con un plenario de comisiones de Deportes, Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda para dar cumplimiento al emplazamiento realzado el pasado 8 de octubre para emitir dictamen sobre el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

Una hora más tarde, hará lo miso la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado que se reunirá en la sala 6° del Anexo “A” a la cual fueron invitados a exponer el director general de Calidad y Atención Médica del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Carlos Vivas; el presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), Jorge Belluzzo; y representantes de Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, Mirtha Jaime. También, recibirán a familiares de las víctimas.

A las 13, la Comisión de Presupuesto y Hacienda llevará a cabo su quinta reunión informativa para continuar con el debate del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026 que se realizará en el Anexo “C” con la presencia del secretario de desregulación, Alejandro Cacace; y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña.

Finalmente, a las 15 en la Sala 5 del Anexo “A” se reunirá la Comisión Investigadora del caso Criptomonedas $LIBRA con el objetivo de determinar nuevas medidas de prueba.

Por su parte, el miércoles 22 de octubre a las 10 volverá a reunirse la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Anexo “C” en cuya ocasión recibirán al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gabriel Cordero; y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real.

En tanto, a las 11 la Bicameral de la Defensoría del Pueblo Seguimiento se reunirá en el Salón Arturo Illia para realizar el seguimiento del proceso de selección del Defensor del Pueblo de la Nación y del Procurador Penitenciario de la Nación.