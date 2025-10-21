martes 21 de octubre 2025

Legislativas

Javier Milei fomenta que la gente vaya a votar: "Esta elección es más importante de lo que creemos"

El Presidente acusó al kirchnerismo de promover la apatía electoral para las elecciones del próximo domingo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Javier Milei, en el momento de emitir su voto en una elección pasada.

Javier Milei, en el momento de emitir su voto en una elección pasada.

Javier Milei aseguró este martes que las elecciones legislativas de este domingo "son muy importante", sostuvo que serán un momento bisagra de su gestión y buscó fomentar la participación, luego de un año que en que hubo altos niveles de apatía electoral en las votaciones provinciales.

Cuáles son los documentos con los que se podrá votar en las elecciones legislativas 2025.
Elecciones 2025: cuáles son los documentos válidos para votar
En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad
En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

"El kirchnerismo quiere subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar. La elección es mucho más importante de lo que creemos por el formato de sistema de representación republicano que tenemos. La composición de las cámaras es muy importante, si uno no cambia esa composición es muy difícil después pasar proyectos", sostuvo el Presidente en una entrevista brindada a la TV Pública.

"Este año por ser electoral el Congreso tuvo una actitud muy destituyente, nos torpedeaban todo el tiempo y no paraban de tomar acciones contra el modelo", sostuvo.

La entrevista del Presidente con el canal público, donde aplicó importantes recortes durante su gestión, fue grabada se difundió esta mañana antes de que viajara a Córdoba para encarar el tramo final de la campaña para las legislativas de este domingo.

Durante la entrevista, Javier Milei pidió unos minutos para plantear que "hoy la inflación es del 30%, entiendo que es alta pero estamos muchísimo mejor, estamos en el camino correcto, el año que viene va a ser cero, tarda aproximadamente dos años en limpiarse". Y luego continuó: "No digo que somos Suiza, pero estamos a mitad de camino, no podemos tirar todo este esfuerzo a la basura y volver a lo que hacían los K. La tendencia es la correcta".

Cuando Guillermo Andino le preguntó por la gente que no llega a fin de mes, el Presidente lo negó. "Esas son cosas con golpe de efecto, fue generado pro encuestas truchas. La única forma de salir de la pobreza es con crecimiento económico, para crecer necesitás inversión porque genera puestos de trabajo, y eso lo tenés que financiar con ahorro", afirmó.

